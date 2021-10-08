天文台遭洗版鬧爆太遲發黑雨　網民重提前台長金句：你嗰邊大雨啫

熱帶風暴「獅子山」襲港，天文台清晨發出3號強風信號後，市民今早仍要在黃雨警告下冒着狂風暴雨返工返學，直至上午11時20分轉發紅雨警告信號，25分鐘後才改發黑雨警告，當時許多打工族仍在趕上班。

許多網民大鬧天文台反應「慢幾拍」，紛紛湧入天文台的facebook專頁派嬲，質疑今早黃雨下已經大雨到「全身濕透」，又引用該台節目《氣象冷知識》中前台長岑智明的一句「而家你嗰邊大雨啫，我呢邊冇喎」，以揶揄天文台今天發出暴雨信號的決定。甚至有許多留言質疑，天文台今日是「照當時天氣咁報」，未起到預報作用。



網民截圖天文台節目《氣象冷知識》中，前台長岑智明的一句「而家你嗰邊大雨啫，我呢邊冇喎」來抽水。（《氣象冷知識》截圖）

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儘管天文台凌於晨4時40分已發出3號強風訊號，讓市民早做準備，但許多市民在網上留言批評，其實今早出門時外面已經橫風橫雨，無奈清早只有黃色暴雨警告，打工仔、學生哥都迫住出門上班上學。有網民形容出門時已穿了雨衣再撐傘，但仍然全身濕透，「大雨到底褲都濕先紅雨」、「學生好慘，返到學校已經濕透。還要來個黑雨中放學」。

天文台隨後轉發紅雨，及一度發出黑色暴雨警告，並在fb專頁發出通知，惟各個帖文均有逾千網民湧入「派嬲」，大罵天文台反應慢幾拍 ，沒有做好天氣預報，而是「照當時天氣咁報」，「預報係已經要畀市民預視到會有危險，唔係達標先出警告」、「警告係提前通知，你哋依家係實時匯報」、「預測定實測」，甚至笑言天文台轉發黑雨不久便改發紅雨，「係咪天文台office叫唔到外賣所以變返紅雨？」。

天文台曾製作節目《氣象冷知識》，其中一集《黃雨係會水浸㗎》由天文台前台長岑智明主持，其中曾說出句「宜家你嗰邊大雨啫，我呢邊冇喎」，被網民「CAP圖」上傳抽水。

每逄黃雨網民都會上傳這張經典改圖，諷刺雨勢大導致多區水浸，天文台卻只發出黃色暴雨警告。（網上圖片）

網民留言批評天文台：

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獅子山吹襲下香港市況▼▼▼

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（綜合）

1條影片今午在網上瘋傳，1輛的士在馬路上被洪水圍困，水不斷從車門湧進，車廂變成水浸，水位至少浸過腳踝。（影片截圖）

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黑雨下不少打工仔都關注是否能早下班，從Google Trends搜尋熱度「人氣竄升」關鍵字見到，「黑雨工作」、「黑雨放工」飆升最多。

即看黑雨下更多網民關注地方▼▼▼