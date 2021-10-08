黑雨│的士車廂慘變「魚缸」影片瘋傳　女乘客蹲座位飲泣：濕晒啦

熱帶風暴「獅子山」襲港，三號強風信號於今日（8日）凌晨生效，本港出現狂風暴雨，天文台於11時45分才發出黑色暴雨警告，巿面出現混亂。今清晨時分只是黃雨警告生效，一眾打工仔、中小學生等依然要冒雨上工上學，有人選擇乘搭的士希望減低雨水直接「衝擊」，但網上瘋傳1段短片，顯示暴雨湧入令的士車廂頓變「魚缸」，女乘客被迫蹲到座位上飲泣，哭說：「張櫈都濕晒啦！」有網民則笑言這是「水上的士」。



1條影片今午在網上瘋傳，1輛的士在馬路上被洪水圍困，水不斷從車門湧進，車廂變成水浸，水位至少浸過腳踝。（影片截圖）

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1條影片今午在網絡上瘋傳，從16秒的片段可見，一輛的士在馬路上被水圍困，污水不斷從車門湧進內，車廂內亦已充滿積水，水位至少浸過腳踝。其中1名女乘客需脫鞋蹲在座位上，以免污水弄濕雙腳，更有1把女聲一邊飲泣一邊拍片稱「而家浸到咁樣啦，張櫈都濕晒啦」、「濕晒啦濕晒啦」。另有1把相信是司機的男聲正打電話報警求助，稱「3個人連埋司機」正受困。

不少網民都被片段嚇怕，直指「慘過搭船」，形容如到訪水族館一樣，「如果玻璃底係咪可以見到珊瑚」、「爭咁啲食腳皮魚仔」，又揶揄「香港首創水上的士，係咪創科局發明嘅」。有人就認為如果開到車門，不如先下車走到安全地方更好。

有網民則錯重點稱，那把正在飲泣的女聲很引人關注，但在此情況下的士司機應該更肉痛，「張櫈濕晒都係個司機喊先啦」。

獅子山吹襲下香港市況▼▼▼

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黑雨下不少打工仔都關注是否能早下班，從Google Trends搜尋熱度「人氣竄升」關鍵字見到，「黑雨工作」、「黑雨放工」飆升最多。

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