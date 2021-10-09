媽媽被3歲兒用單車鎖套頸　唔知密碼慌足1小時　終去消防站求救

他還是個孩子！江蘇日前發生1宗令人哭笑不得的救助事件，當地1名媽媽被3歲多的兒子用密碼鎖套住頸項，但母子都不知道密碼，慌亂1小時後才走到當地的消防站。媽媽透露她打了兒子一頓才出來，消防員檢查後用「絕緣剪」幫她剪開密碼鎖，她還笑笑口說要拿鎖子回家給兒子看。網民笑言雖然媽媽的樣子打了格，「都看出臉都憋紅了」。



媽媽頸上扣着單密碼鎖去消防站求救。（微博影片截圖）

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事件發生於10月7日，江蘇淮安有媽媽去到消防站求救，稱被3歲多的兒子用單車密碼鎖套在頸項上，而且還改了密碼，「他都不知道多少，我也不知道多少」、「他（兒子）自己也嚇死了」。

當消防員檢查密碼鎖時，媽媽透露鎖子是新買的，兒子很喜歡拿來玩，下午時她在洗廁所，突然間兒子將鎖套在她頸上，直接鎖了起來。她發現用之前設定的密碼打不開，應該是被兒子改了，慌了1小時才去救助。消防員像理髮一樣用鉗子在媽媽頭上弄來弄去，笑言事主應該把兒子也帶到消防站，讓他們幫忙教育一下。媽媽說已經打了兒子一頓，現在留在家中睡覺。

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消防員用毛巾墊在事主頸部，再用絕緣剪將鎖剪斷。消防員說他們也是第一次遇到這情況，頑皮孩子鎖住媽媽，他們也好奇得一起研究，發現密碼鎖應該可以用絕緣剪剪斷，開玩笑提醒媽媽，孩子這麼頑皮回家應打一頓，好好教育一下。殊不知這媽媽已「先發制人」，說在家裏已經打了。消防員又指家長來到時很生氣，但臉上又笑笑口，感覺到她很無奈，離開時還說要拿鎖子給兒子看。

雖然媽媽的樣子打了馬賽克，但「看出臉都憋紅了」、「這麼小就已經知道孝順媽媽了」、「還好他媽媽的頸子細」、「只有咱想不到，沒有熊孩子做不到」。有人笑言媽媽雖然這樣頸子被上鎖應該很慌張，但她其實很冷靜，「媽媽邏輯很清楚，先試密碼，再打一頓，然後淡定來消防隊」。

（綜合）

內地1名男網民因不滿大媽跳廣場舞時音響聲量過大，買來1個具干擾功能的「神器」，遠距離關上大媽的音響，片段引來網民熱議。（澎湃新聞影片截圖）

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