30次外賣退款10次！內地男超狂回水理由曝光被鬧爆　融冰未算誇張

網上外賣方便想足不出戶的人都可以嘗到飯菜味道，但就有人利用系統漏洞得益！內地1名男子近日叫外賣後認為食物有問題所以退款，但之後立即發現戶口封鎖。事後驚揭男子近月的30單外賣之中有多達10單曾經申請退款，而且退款原因層出不窮，令網民都表示嘩然。事件引來大量網民留言，有人指自己作為商家，現時看到有顧客訊息都會覺得害怕，亦有客服人員指有客人的退款要求甚至比涉事內地男更加誇張。



內地1名男子因為多次外賣後向商戶索償，結果被美團點評封鎖帳號。（網上圖片）

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該男子來自內地浙江省杭州市，他早前在美團點評的外賣平台上落單要1份榨菜月餅，售9.5元人民幣（約11.5港元），由於覺得月餅味道變酸，所以就申請退款。不過他取得退款之後，帳戶自8月30日起就被封鎖，不能再落單，系統顯示「檢測出當前賬戶存在違規行為，該賬戶已被限制下單」。

內地記者查看男子的下單紀錄時發現，他由7月13日至8月30日期間叫了30份外賣，當中有10份申請退款都成功取得款項，「這些退款商家有1個特點，全部都是連鎖品牌店」。以下是經整理過後的退款原因：

訂單1：燒餅（退款理由：餐具損壞二）

訂單2：燜麵（退款理由：肉夾饃外表烤糊，味道變苦）

訂單3：炒飯（退款理由：忘記了）

訂單4：青城山下（川菜）（退款理由：送外賣的時間太長）

訂單5：奶茶（退款理由：冰塊融化令味道變淡）

訂單6：必勝客（退款理由：用餐後不適，翌日更到了醫院做檢查）

訂單7、8、9：連續三單奶茶（退款理由：第7單是商家關店後沒有停止接單，商家主動退款。第8單是飲品破損滲漏。第9單味道太淡）



男子被問到如何看自己的帳號被封鎖時，說雖然退款次數「稍微是多了一點」，但責任應該只有三至四成。後來美團回覆內地記者查詢指，男子使用的帳戶退款次數過多，而且接到商戶多次舉報，所以暫時執鎖其帳戶，正進行訂單調查核實，如確認無誤將會解鎖帳戶。

美團點評回覆指，男子的帳號被封鎖是因為申請退款的頻率太高，正調查訂單。（網上圖片）

有網民認為男子明顯是「惡意索賠」，例如其中吃必勝客薄餅的1次，他付款56元（約68港元）卻索賠100元（約121港元），醫生診斷其實是「飲食不規律，無嘔吐腹瀉」，難以說問題在商家身上。

其後自稱是美團員工的網民表示，類似的客人其實不少，「有打電話說螺絲粉有臭味的要投訴的，自熱火鍋把地板燙壞了要美團賠的」。有商家則表示「現在只要顧客收到餐後，我的美團再有消息我都害怕」，更有商家認為餘下沒有官方退款的訂單「可能有很大部份是私下聯繫，走微信退款，因為害怕被差評，只能這樣了」。

男子後來受到網民抨擊，亦有人留言支持他，指申請退款是平台供客戶使用的機制，即使使用次數多亦不代表他可以被人網上欺凌。留言又批評，商戶覺得退款無理應該先向平台申訴，而非退款後又舉報，「這個操作真的很迷」，而且即使將客戶封鎖了，亦應該給予解釋及證據。

（騰訊新聞）

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