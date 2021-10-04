不滿大媽廣場舞噪音擾民　內地男出動神器　遠距離熄音響惹熱議

內地民眾常言「凡有大媽處，皆跳廣場舞」，這種本屬大媽大叔的消遣活動，今年甚至升格為全運會的群組賽事項目，可見影響力之大。不過當廣場舞愈見普及，噪音、秩序等問題也隨之而來。早前內地1名男網民因不滿大媽跳廣場舞時音響聲量過大，遂買來1個具干擾功能的「神器」，遠距離關上大媽的音響。片段一出即引來網民熱議，不少人看過後也紛紛表示要入手，而「反廣場舞神器」的賣家亦指產品銷量不錯。



內地1名男網民因不滿大媽跳廣場舞時音響聲量過大，買來1個具干擾功能的「神器」，遠距離關上大媽的音響，片段引來網民熱議。（澎湃新聞影片截圖）

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因廣場舞而引起噪音或秩序問題於內地非常常見，江西1名男子早前發布片段，出動「反廣場舞神器」令大媽們的音響1秒靜音，引來網民熱議。片段可見，男子身處大廈2樓單位的窗口，拿出外形像電筒的物件，向窗外按下開關後，地面原本播着歡快音樂的音響突然沒了聲音，正在跳廣場舞的大媽大叔們紛紛停下，分別圍着3個音響研究一番，似是不明所以。

男子拿出外形像電筒的物件，向窗外按下開關後，地面原本播着歡快音樂的音響突然沒了聲音，正在跳廣場舞的大媽大叔們紛紛停下並圍住音響研究。（澎湃新聞影片截圖）

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內地傳媒澎湃新聞其後訪問「反廣場舞神器」的賣家，指所謂「神器」其實是個具大功率干擾功能的遙控器，能干擾音響運作，如遠距離控制開關、切換模式或轉歌等。商家指出，神器的有有效操作距離為50至80米，只要遠距離使用「幾乎不會被發現，最多就是認為他的音箱有問題」，更指產品銷量不錯。

看到片段中大媽大叔們的驚訝反應，不少內地網民直呼「過癮」，指終於有方法可以制衡「全天候無間斷噪音」，甚至留言「求購買連結」。亦有網民認真討論，指出一般民眾也不會反對大媽大叔跳廣場舞，而使用神器反擊的方式也不可取，但大家確實對不分時段的噪音及為了佔用位置跳舞而不惜擾民的行為感到非常反感。

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內地有大爺大媽在足球場進行比賽時強行闖入，並在球場中間跳廣場舞。（網上圖片）

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四川雅安兩班大媽因為爭奪場地的問題大打出手，兩班人扭打成一團，互相扯衣服。（網上圖片）

有人被推到掉到台下，其間更有人倒在地上，頭部疑似有血跡。（網上圖片）

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