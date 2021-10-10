港女凍病想食粥　腦筋急轉彎壽司加水煲　沾沾自讚：覺得自己好醒

地獄廚神們對食物的創作力量和幻想，真的會嚇人一跳！有網民於連登討論區貼出聲稱屬於1名港女的instagram限時動態（Story）截圖，可見自稱冷病的她表示很想食粥，然而自己不諳下廚，竟想到將蟹柳壽司加水再加熱炮製「海鮮粥」。港女將「下廚」照片上載後，更沾沾自稱「我真係覺得自己好X醒」，奇葩料理引來網民熱議。



有網民於討論區貼出聲稱屬於1名港女的instagram限時動態截圖，可見自稱生病的她竟以蟹柳壽司加水炮製「海鮮粥」。（連登討論區圖片）

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連登網民「1582」凌晨發文，貼出instagram限時動態截圖，聲稱屬於1名港女。限時動態的文字提及，港女疑因「凍一凍」冷病，身體不適希望可以食粥，然而自己「完全唔識煲粥」，後來忽發奇想，竟想到可以利用壽司「加工」。

從相片可見，背景似是家中廚房，有人正拿住鑊鏟攪拌湯煲內的蟹柳壽司，煲內雖然另加了水，但樣子與「粥」仍有一段距離。港女未有交代壽司粥的味道以及食用後的感受，不過她對自己想到用壽司煲粥的方法似乎非常滿意，更沾沾自喜表示：「我真係覺得自己好X醒！」

港女的料理方法引來網民熱議，有人認為其煮法有創意，更有人大讚她願意嘗試。（連登討論區圖片）

帖文引來網民熱議，不少人直指港女有創意，「真心係幾有創意，但係好唔好食係另一回事」、「聽落又好似可以，不過應該幾難食」。亦有網民指，港女生病也願意自行下廚，已比大部分人優勝，「食落去唔知會唔會酸酸哋？不過識咁諗其實已經好過好多人」、「自己整自己食，唔舒服，又橫風橫雨，善用手頭上嘅材料，OK啦」、「其實都可以嘅，壽司海鮮粥，佢啱啱放落去影，見佢有放水算係咁」。

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樓主自爆媽媽日前煲湯，但卻見湯中材料除了紅蘿蔔及粟米，竟然還有燒賣、芝士腸。（連登討論區圖片）

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