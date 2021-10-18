特色牆大合集｜提升家居風格成全屋亮點　淺木色系做出簡約muji風

特色牆是香港裝修戶主近年流行的室內設計必備元素，特色牆能點亮家居，展現個人風格。無論是客廳、睡房甚至走廊也可以設計特色牆，因此無論是「上車」人士，還是全屋翻新裝修的港人都希望可以為家居增添一幅特色牆，但特色牆款式眾多，哪一款才是你的心水？等裝修佬今日帶你睇睇多個香港特色牆設計！



特色牆成為家中的焦點，更有助提升家居設計感。（裝修佬提供）

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藝術漆特色牆

藝術漆特色牆是近期香港最流行的特色牆，輕鬆提升家居格調外，設計及處理比其他特色牆也相對簡單。藝術漆款色除了顏色像一部油漆一樣多外，款色亦非常多，甚至有一些可有金粉金屬效果，或是做出凹凸紋路。

而香港暫時最常見的就是雲石紋藝術漆，彷雲石觸感的雲石紋藝術漆，價錢上較真正雲石便宜，但又可以制作出雲石紋理，紋理自由多變，甚至DIY也可以！小貼士：上圖的藝術漆特色牆於上方燈槽加射燈，光照射在牆上令紋理帶出的氛圍更為特出。

雲石特色牆

若果想家居風格中流露優雅知性的氣色，雲石特色牆就是你的選擇。雲石的光滑表面能增加奢華感，加上近年常見的雲石裝色牆的款色主要為灰白、淡粉淡啡，能讓家居氣氛保持冷靜柔和又不失氣派。

淺色及深色雲石牆

上圖電視特色牆加入了大雲石塊，然後背後滲光，配搭於灰色牆身之上，完美帶出屋主典雅知性的品味。若選用深色的雲石特色牆，奢華氣派感相對淺色雲石牆會更為突出。

藝術漆特色牆是近期香港最流行的特色牆，輕鬆提升家居格調外，設計及處理比其他特色牆也相對簡單。（裝修佬提供）

木紋特色牆

熱愛柔和自然的你，木紋特色牆就是你的選擇。採用天然的木紋擺放於家居牆身，為空間帶來一絲大自然氣息，不同顏色的木牆身也能展現不同氛圍，胡桃木色帶出深沉古色古香的味道，櫸木柚木相對偏黃的色調會帶出比較活潑的形象，橡木等淺木色系則感覺柔和，輕易做出簡約muji風！

木條子特色牆

木紋特色牆的花款其實有很多，除了一整面木紋牆身外，木條子設計特色牆也十分受歡迎，木條子的凹凸效果不會令牆身變得沉悶，更可像上圖般配搭不同條子，做出獨一無二的牆身圖案。

木條子暗門特色牆

另外如上圖，以木條子作門身，完美融合一整面電視背牆和淺色木櫃和地板，營造出拼貼混搭式的特色牆。

說到以特色木門作為特色牆的一部份，上圖的例子更是把木門融入牆身。以用木條模仿樹枝的紋路與磨砂玻璃組合成一幅趟門和牆身融合的特色牆，磨砂玻璃有輕微滲出自然光的效果，彷如日本屏風。

水泥特色牆

水泥牆可說是特色牆初引入香港的始祖，喜愛工業風格戶主的首選，原初師傅以英泥沙再加入顏色混合的方法製作水泥特色牆，就像保留大廈原初面貌，營造出一種原始粗獷感，非常型格有質感。現在為了更貼合家居生活，出現了各種替代水泥但有水泥效果的塗料，例如藝術漆、瓷磚膩子、水泥板/磚、牆紙。

水泥牆一般只有灰色，除了營造工業風家居可使用外，就算柔和風格的家居也可以於電視背牆使用水泥特色牆，一點也不突兀，又能平衡家居觀感。

拼貼特色牆

若覺得一牆身單色太單調，拼貼特色牆就能令你的家居更活潑了！以相近或對比的色調拼於一幅牆上，顏色的變動使其成為家居的聚焦點。上圖電視背牆，選用粉藍及白色拼貼，於接駁位巧妙加入金鋼條點綴，粉色柔和之外，金鋼圍邊更令優雅輕奢感大增。

除了直線拼點外，不規則的拼貼特色牆也能完美凸顯屋主個性。以上圖為例，黑色及LED燈帶營造拼貼效果，正因為以不規則方法拼貼，更有不受限制熱愛自由，型格的氣息。

另外，顏色和形狀可以自由選擇外，物料也可以！上圖於黑色牆貼配搭木板，顏色及物料的大反差視覺上可幫忙劃分了分開床頭櫃及床的區域，同時帶出意想不到的新鮮感。

上回介紹過木條子特色牆，若覺得一整面牆也是木條子稍嫌沉悶，又不想破壞柔和風格感，不妨試試如上圖般以白色系的木條子，配合木紋木色的牆板，保留和諧自然感外，以由天花落到地面的一條大斜線劃分兩種顏色，視覺上有新鮮感但也不突兀。

磁石黑板牆

如果你是一個重視家庭生活的有伴侶或小孩屋主，想紀錄家庭回憶，磁石黑板牆便十分適合你了。上圖單位於玄關位置加設磁石黑板牆，可紀錄屋主夫婦二人回錄外，也能靈活改變內容，發揮屋主們自己的創意。

不用害怕黑板牆身和家居室內設計風格是溫馨的粉色系不合襯，只要加木條圍邊，令整面牆搖身一變成為課室中的一面黑板，搬進來居住後使用黑板時的顏色也會自動令家居活潑感有所提升。磁石黑板牆絕對是實用又美觀的特色牆！

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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