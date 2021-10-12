為拍花車危坐前車車尾　車輛突加速累婚禮攝影師被拋落地後腦受傷

為了拍到最好畫面，攝影師們也不惜「爬高瞓低」，不過無論如何自身安全也是最重要。內地1名婚禮攝影師為了取得最佳角度拍攝新人的花車，竟然危坐於前方私家車的車尾箱。當車輛突然加速時，攝影師即失平衡從車尾箱拋出，當場頭部浴血受傷，送院治理後情況嚴重。



內地1名婚禮攝影師危坐於私家車的車尾箱拍攝，當車輛突然加速時，他即失平衡從車尾箱拋出，當場頭部浴血受傷。（搜狐圖片）

事發過程全記錄！

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事發本月4日，大連1隊婚禮攝製隊於當地一公路上跟拍1對新人，為了從前方拍攝新人的花車，攝影師坐於工作人員車輛的車尾箱反向拍攝。當時車尾門完全打開，盤腿而坐的攝影師手持相機，隨着車輛緩慢向前一直從容拍攝，身邊亦放有不少「搵食架生」，似乎充滿「危坐」經驗。

攝影師失平衡從車尾箱拋出，當場頭部浴血受傷。（搜狐圖片）

工作人員的車輛一直前行，其間前方有1輛白色私家車慢速行駛，為了超前白色私家車，司機突然加速「爬頭」。身處車尾的攝影師未有預料加速，一下失去平衡被拋出車外，臀部及頭部相繼跌落地受傷，攝影器材亦散落一地。

司機發現「出事」後隨即停車，一眾工作人員、新人及其家人也急忙下車查看，驚見地面有明顯血迹，只好即時報警並將攝影師送院。事後有傳言指，攝影師搶救無效身亡，惟醫院其後澄清，傷者治理後傷勢仍然嚴重，腦部出現積水，惟暫無生命危險。

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