麥當勞外賣喺台灣冇人肯送謎底揭曉？原來客人咁樣點餐會秒被拒單

外送平台崛起，許多人三餐倚賴外送平台解決，不過有網友發現，知名快餐店麥當勞的訂單很少外送員願意接單，有外送員解釋，這是因為麥當勞的飲品蓋子不是密封的，也因此飲料很容易打翻，事後可能收到客人負評，非常划不來。



有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他在麥當勞外送架上看到許多外送訂單，架上光飲料就有12杯，食物的部分則有五大袋，飲料全部都不是密封式蓋子，只有蓋上飲料蓋後再用膠帶黏貼加固，他表示：「剛麥當當取餐時看到的，應該好很久了但沒有人要送，如果各位遇到是硬著頭皮送嗎？」

全因一次過點太多 外賣員：客人需要受到懲罰

其他網友則紛紛留言「這個送去就是客人不爽加負評」、「我沒細袋，直接拒單，讓有大細袋的勇者去送」、「點這麼多還不買袋子的客人，當作外送員是孫悟空還是千手觀音呀」、「請派單拆2單就夠了，分拆的外送員還能秒取不用收負評」、「客人不分開點需要受到懲罰」、「點那麼多，不買袋子，就慢慢等吧」。

有外送員崩潰抱怨「客人從不會知道自己的餐點被轉了幾手！只知道怎麼那麼久還沒來」、「客人只看螢幕點餐，通常不會想到實際餐點的份量大小，更不會想到要買袋子！」、「這種我會跟店家說請一定要加司機，不然沒人會送」。

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