老婆懷孕期食餸尾　月子餐被奶奶搶食　老公咁做被離婚網民話抵死

夫妻本來應共同進退，成為另一半最強的後盾，台灣1名人夫日前發文求助，指與妻子在一起5年，已育有3歲的女兒，但被妻子提出離婚並已分居1個月。人夫稱妻子曾向他透露懷孕期間，好幾次吃的都是奶奶留下的剩飯；後來岳母患重病，以及妻子與其生意拍檔的妻子鬧翻，妻子經歷種種人生難關時，都埋怨丈夫沒有給予支持，終心灰意冷堅決離婚。

人夫發帖求教應怎樣挽回婚姻，但他說出與妻子相處情況時，網民都一面倒直斥他沒有盡丈夫的責任，更希望他「放過老婆」。



台灣人夫訴說妻子提出離婚，求教應如何挽救婚姻，但網民看過他過去的舉動後，紛紛留言炮轟，認為老婆出走有理。（資料圖片）

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有台灣網民在facebook群組「爆廢公社」轉載1名人夫的帖文，該名丈夫指與妻子在一起5年，還育有3歲的女兒。2人剛交往時非常甜蜜，他還每天接送妻子上下班。不過，在妻子懷孕期間，突然發現自己吃的飯菜與丈夫完全不一樣，才知道奶奶都只會把剩飯剩餸拿給她吃；而在產後坐月，奶奶更會吃掉她的月子餐。

人夫坦言當時沒有好好處理這段婆媳關係，甚至妻子某天做完手術回家，他竟外出與友人打牌至夜深。不久岳母確診患癌，妻子埋怨他沒有給予足夠的支持，沒有盡丈夫應有的責任感，覺得只有自己在獨力承擔。

人夫坦言妻子每次需要支持的時候，都沒有給予對方支持，而妻子終心淡提出離婚。（示意圖 / 《BB來了》劇照）

一波未平一波又起，婆媳等問題未解決，壓垮其婚姻的最後一根稻草又出現。人夫表示，由於他與另一合夥人做生意，但雙方的妻子卻吵架，他本打算大事化小、小事化無，「讓她們女孩子自己去解決問題，我覺得都是小事幹嘛要鬧大？」，惟妻子認為他只會做和事老，沒有全力支持她，讓她大感失望，「感覺身後空無一人」。

妻子其後提出離婚，雙方已分居1個月，人夫捨不得這段感情，求教網民應如何去挽回婚姻，大批網民看完人夫的行為，卻紛紛勸他「放過」妻子，狠批他沒有承擔悔意，「別去挽回老婆了，放她一條生路吧」、「保護都保護不了，談什麼挽回」、「良心建議不要再娶老婆了！別人家的女兒不是娶來給你糟蹋的」。

有台女在討論區發文，表示與男友交往快半年，約會時習慣AA制，但在外訂房過夜時，經常都由女方付房租，男方則只付餐費，而更讓她震驚的是，每次她洗澡後都會發現錢包少了1000元（新台幣，下同，約278港元），相信是遭男友偷錢！



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