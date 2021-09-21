講明中秋返外家食飯　奶奶卻稱病逼陪食飯　人妻：講下道理得唔得

中秋節重頭戲當然是一家人一起吃飯，不過對於已婚人士而言卻是兩難的選擇！有人妻在討論區上分享，指今年中秋節已預定回外家吃飯，原因是上年在奶奶家中吃中秋節飯，「同老公講好咗1人1年，好公平」。不過今年奶奶卻不斷指自己身體不適，更說「今年中秋都想同我哋一齊食飯」，令人妻大為不滿，最後演變成婆媳糾紛，大呻「講下道理得唔得呀？」



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人妻樓主早前在香港討論區上發文，指早與老公說好中秋節輪流到雙方的家中吃飯過節，而今年中秋節就理應是老公與人妻一起回外家吃飯。不過奶奶最近卻不斷向老公表示自己「個心唔舒服」，想多見他們幾面，於是人妻就與老公回家與奶奶吃飯。

吃飯期間，奶奶「話依度痛啊嗰度痛，成餐飯就係咁話自己好痛好痛」，最後更明言希望今年中秋節都可以一起吃飯，團聚一下。人妻聞言企硬「咁我梗係唔肯啦」，稱可於周六再一起吃飯，「今年中秋約定好去我阿媽嗰邊食」，結果「成餐飯都喺佢黑面之下食完」。

奶奶的想法令人妻感到甚為不滿，堅持老公今年要與她回外家吃飯。（《BB來了》劇照）

不過至飯後翌日，老公仍然不斷收到奶奶的WhatsApp，「係咁話好想見下我哋呀，點呀點呀」。情況令人妻大感不滿，狠批「講下道理得唔得呀？」，直指「明明約定好今年係去我度食㗎嗎，家陣我阿媽唔係阿媽咩？」

有網民建議人妻可分別與老公回自己的家吃中秋節飯，「團聚係同自己家人，你只係新抱，唔係女」，或是考慮「Book張大枱一齊食」。不過亦有人支持人妻，「當初講好咗1人1年就唔會就佢，除非佢真係嗰頭近」，更有人獻計「佢既然成日話呢度唔舒服嗰度痛，就同佢講帶佢入醫院做身體檢查，咁佢就冇聲出㗎喇」。

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