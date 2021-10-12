伴郎單膝下跪向新娘遞戒指　全場驚呆以為搶婚　真相令人哭笑不得

婚禮上大聲叫「反對」再來搶走新娘，是不少電影中的經典橋段，不過在江蘇1個婚宴現場就出現離奇「搶婚」的情況，該伴郎突然拿出戒指單膝跪地，新人和司儀都呆掉，幸好只是烏龍一場，真令人「嚇一跳然後得啖笑」。



伴郎單膝下跪「搶婚」全過程▼▼▼

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據內地媒體報道，事件中新人於上周五（10月8日）在江蘇徐州舉行婚禮，從片段可見，當時是雙方交換戒指的環節，拿着戒指的伴郎走上台突然單膝下跪，讓全場所有人愣了一下。不過下一秒隨即傳來笑聲，新人亦不禁噗哧一笑，伴郎發現不對路急忙起身，尷尬地走到另一邊。司儀後來幽默打完場，「你把我都整迷糊了，我看你一跪，我怕我都搞錯對象了」。

拍片者受訪稱，伴郎以前從來沒有參加過這樣的事情，當時行為是跟電視劇學來的，而伴郎其實是新娘弟弟。影片隨即成為網上熱話，網民笑言看得「尷尬癌都發作了」、「選伴郎要做背景審查」，又指「新郎那表情都愁死了」，有人則「腦補」劇情，指新郎這時候應親上去，「一部淒美的愛情劇就誕生了」。

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婚鬧玩大咗！廣東新郎當眾撕誇張誓詞新娘超尷尬 結局神反轉

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事件傳來後續，結局180度大反轉，相信撕誓詞只是婚禮環節的一部份。（網上短片截圖）

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河南又爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起再用高壓水柱狂射。（微博影片截圖）