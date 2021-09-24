新郎醉酒行禮戒指跌落地勁失禮　新娘嬲爆即場跟前男友離開兼激吻

結婚是人生重要大事，但若發生這種情況，是你（妳）還願意嗎？美國馬里蘭州一對新人日前舉辦婚禮，沒想到婚禮現場，新郎事前喝到醉醺醺，連站都站不穩，整個人超級失態，這讓新娘氣炸了，當場怒吼「這婚我不結了」，還把現場準備的蛋糕抹在對方臉上，接著就和來到現場祝賀的前男友一同離開，兩人甚至還在會場外熱吻，看得全場賓客都傻眼。



根據《太陽報》（The Sun）報道，美國TLC頻道實境節目「美國吉普賽新娘（Gypsy Brides US）」日前在YouTube分享一段影片，24歲的新娘賽里雅（Cearia）要和交往多年的28歲男友山姆（Sam）舉辦婚禮。

從影片中看到，穿著白色婚紗的賽里雅原本滿心期待，沒想山姆一進場，全身散發濃濃酒味，整個人幾乎呈現爛醉狀態，連眼睛都睜不太開。

新郎勁失禮 新娘即場拖前男友離開仲喺場外激吻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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就在進行到兩人交換誓詞時，山姆竟然連一句話都講不出來，還把結婚戒指掉在地上，這種種脫序行為，讓賽里雅當場怒氣爆發，最後進行到切蛋糕儀式，賽里雅再也不忍了，氣到直接把蛋糕抹在山姆臉上，她怒吼，「山姆毀了我的婚禮，我連看都不想看他，只想離開這裡」，現場氣氛頓時陷入一陣尷尬。

婚禮會場上，賽里雅的21歲前男友兼堂弟凱爾（Kyle）也在場，目睹這一切鬧劇，他把賽里雅拉出會場，並對她說：「我不能旁觀這一切發生在妳身上，這太荒謬了，他是個笨蛋，妳嫁給一個笨蛋。所有人都警告過妳，妳看吧！」凱爾接著提議乾脆趁機溜走，賽里雅也同意，賓客就目睹兩人手牽手逃離會場，甚至還在場外甜蜜熱吻。

現在大家都在等著看，賽里雅和凱爾是否會步入禮堂。

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婚鬧玩大咗！廣東新郎當眾撕誇張誓詞新娘超尷尬 結局神反轉

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事件傳來後續，結局180度大反轉，相信撕誓詞只是婚禮環節的一部份。（網上短片截圖）

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