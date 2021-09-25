婚鬧意外！新郎遭拋高墮地　脊椎骨折下半身恐癱瘓　新娘目睹嚇呆

結婚是人生一大喜事，但羅馬尼亞一個本來歡樂溫馨的婚禮，卻發生不幸意外，31歲的新郎在「婚鬧」中被拋高重摔落地，造成脊椎骨折，下半身不能動彈，新娘在旁邊全程直擊嚇呆。



從影片可見，婚禮現場氣氛高漲，新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高，惟第2次將他拋起時，卻失手未能好好接住。（影片截圖）

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這宗悲劇發生於上周五（9月17日），羅馬尼亞1對新婚夫妻在1個渡假村舉行婚禮，現場氣氛高漲，新人和賓客們都在跳舞狂歡。此時，新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高，惟第2次將他拋起時，卻失手未能好好接住，腓利門因而重摔在地，頭部率先着地。

意外發生全過程▼▼▼

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賓客們當場呆掉，新娘亦在旁目睹一切，立即衝過去關心腓利門的傷勢。在醫護人員趕抵現場前，有人將新郎抱起並讓他坐在椅子上，但此舉卻被指令其傷勢加重。

腓利門其後被送往醫院急救，新娘與雙方家人則留在會場繼續宴客，醫生檢查後指出，新郎脊椎骨折，需留院接受治療，並接受進一步的檢查。據報腓利門雙手可以正常活動，但下半身仍處於癱瘓狀態，他已聯絡律師，不排除就傷勢向賓客提告。

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