圓規風球｜去年今日同樣掛8號！與浪卡有2大巧合　壽星：買六合彩

圓規風球襲港，天文台於昨日（12日）下午5時20分起發出8號風球，預計將會維持至今日（13日）下午4時之前。有心水清的網民發現，原來去年（2020年）的今日亦因為浪卡風球襲港，同樣懸掛8號風球，而且也是「8號東北烈風或暴風訊號」，十分巧合。有留言笑言，10月13日生日的朋友十分不幸，因為連續2年生日正日也遇上打風，未能外出慶祝。



強烈熱帶風暴圓規10月12日襲港，在港島杏花邨，晚上較後時間風浪增強，打卡的人也較初段多。（廖雁雄攝）

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親子王國討論區有網民出Po，指「去年也是10月13日8號風球」。原來樓主找到去年今日的截圖，所以才發現如此巧合的事情。有留言更指出，比巧合更巧合的是，2個風球下影響的8號風球，同樣都是「8號東北烈風或暴風訊號」，連方向都一樣，「又係吹東北」。

根據資料，天文台於去年10月13日清晨5時40分發出「8號東北烈風或暴風訊號」。當時浪卡風球位於香港以南約450公里，更是自1961年以來距離香港最遠而發出8號風球的熱帶氣旋，不過紀錄維持不足1年，僅僅只差數天，就被上周襲港的獅子山風球以500公里取代。天文台當時同日晚上7時40分改發3號強風訊號，並於翌日（14日）早上2時40分取消所有熱帶氣旋警告訊號，但因為東北季候風的影響，天文台隨後發出強烈季候風信號至15日早上10時15分。

2020年10月13日同樣有熱帶氣旋襲港，在「浪卡」影響下天文台亦同樣曾發出「8號東北烈風或暴風訊號」 ▼ ▼ ▼



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不少網民都表示，10月13日生日人士連續2年都在正日遇上打風，不能外出慶祝。不過亦有人認為，能夠連續2年都遇上8號風球，正面一點看也是幸運的一種，更有壽星現身笑言「我就係今日生日啦，要買六合彩」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼