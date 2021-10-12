颱風送外賣悲歌│炸雞薄餅一陣風吹落地GG　網民爆笑：圓規餓了

颱風圓規來勢洶洶，本港天文台已發出8號東北烈風或暴風信號，台灣亦受圓規外圍環流影響，北部及東半部地區下起大雨，當地有外賣員在颱風天送餐時，將餐點暫時放在外賣箱上，怎料一陣怪風突然吹來，炸雞及薄餅隨風飛舞，最後掉在地上。影片曝光後，不少網民為外賣員心酸，但同時笑稱這是說「在地美食」、「看來圓規也肚子餓了」。



外賣員將1桶炸雞及2盒薄餅拿放在外賣箱上，怎料一陣怪風突然吹來，將炸雞桶吹到掉在地上。（「michael.huang」抖音影片截圖）

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有台灣網民在抖音（Tik Tok）上載僅6秒的影片，只見外賣員到達目的地後，將1桶炸雞及2盒薄餅拿出來放在外賣箱上，然後在一旁打電話聯繫顧客下樓取餐。怎料一陣怪風突然吹來，先將炸雞桶吹倒，掉到坑渠上，接着2盒薄餅亦隨風飛舞，外賣員趕緊跑去追，但已來不及，食物全掉在地上。

影片曝光後，網民既感謝外賣員在颱風天亦肯送餐，但亦紛紛留言笑稱「您的餐點已經送達，請來地板取餐」、「又是一道美味的在地美食」，有人認為是外賣員疏忽，「重點也要等客人下來才把東西拿出來吧」。但有網民質疑影片真假，懷疑是自導自演，「空的吧，有食物不會飛那麼高」、「炸雞飛走都不會掉一根，肯定是空的」。

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