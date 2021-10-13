圓規風球｜乘客8號波帶貓貓打針　的士司機只加$20願遲收工等回程

【天文台天氣／圓規／八號風球】圓規已增強為颱風，8號東北烈風或暴風信號現正生效。不過，在患難時愈能看到香港人的人情味，有網民今日（10月13日）凌晨發文，指昨晚家貓臨時要到醫院打針，幸好成功截到的士，司機更表示只多收20元，又願意等事主上樓帶貓貓出門；抵達醫院後，司機原打算收工，但在事主請求下，決定再等貓貓打完針，接載他們回家，事主感動大讚「8號風球下的好司機」。
事主在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，稱昨晚8號風球懸掛時，家中的貓貓突然需到醫院打針，她到樓下截的士，早有「被劏」的心理準備，但後來遇到1名好心的士司機，只多收她20元，又寧願遲收工，也在醫院外等待事主完事後再載回家，最後更婉拒事主出於感激而額外支付的「車資」。
【點擊下圖放大看事主感謝文】
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司機載事主和貓貓回家後，事主原打算再額外付錢予司機，但雙方隨即上演「飲茶爭畀錢」橋段，司機婉拒了事主的好意，其暖舉讓事主大讚「8號風球下的好司機」，又指在閒談時得知對方是柴灣街坊，希望藉帖文表達感謝。
的士司機前座中間位放濕雨傘同雜物 乘客批污糟自私掀激辯Tommy阮民安打風搭的士見得意毛孩跟車 司機1句解釋超有愛的士客拾獲藏$5000銀包 與司機一致決定交警署尋失主丨好人好事的士司機停車買麵包無拎車匙 車門反鎖唯有爆窗 網民：最貴麵包
同場加映：商台DJ打風搭的士 司機嗌「廿蚊啦」勁感動 結局反轉網民讚老實
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同場加映：在過去的周五（8日），天文台於11時45分才發出黑色暴雨警告，巿面出現混亂，當天清晨時分只是黃雨警告生效，一眾打工仔、中小學生等依然要冒雨上工上學，有人選擇乘搭的士希望減低雨水直接「衝擊」，但網上瘋傳1段短片，顯示暴雨湧入令的士車廂頓變「魚缸」▼▼▼
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