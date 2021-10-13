圓規風球｜乘客8號波帶貓貓打針　的士司機只加$20願遲收工等回程

【天文台天氣／圓規／八號風球】圓規已增強為颱風，8號東北烈風或暴風信號現正生效。不過，在患難時愈能看到香港人的人情味，有網民今日（10月13日）凌晨發文，指昨晚家貓臨時要到醫院打針，幸好成功截到的士，司機更表示只多收20元，又願意等事主上樓帶貓貓出門；抵達醫院後，司機原打算收工，但在事主請求下，決定再等貓貓打完針，接載他們回家，事主感動大讚「8號風球下的好司機」。



事主為帶家貓到醫院打針，於樓下截的士，幸好獲好心司機接送，她事後在網上發文大讚司機的貼心舉動。示意圖，非當事人。（資料圖片）

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事主在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，稱昨晚8號風球懸掛時，家中的貓貓突然需到醫院打針，她到樓下截的士，早有「被劏」的心理準備，但後來遇到1名好心的士司機，只多收她20元，又寧願遲收工，也在醫院外等待事主完事後再載回家，最後更婉拒事主出於感激而額外支付的「車資」。

【點擊下圖放大看事主感謝文】

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司機載事主和貓貓回家後，事主原打算再額外付錢予司機，但雙方隨即上演「飲茶爭畀錢」橋段，司機婉拒了事主的好意，其暖舉讓事主大讚「8號風球下的好司機」，又指在閒談時得知對方是柴灣街坊，希望藉帖文表達感謝。

（fb「柴灣人柴灣事」）

同場加映：商台DJ打風搭的士 司機嗌「廿蚊啦」勁感動 結局反轉網民讚老實



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事主照樣支付車資，但在他要求拿收據以向公司報銷時，司機一手撕下印有車牌號碼的角落，並說「我濫收車資犯法㗎！」。（fb「歪歪」圖片）

同場加映：在過去的周五（8日），天文台於11時45分才發出黑色暴雨警告，巿面出現混亂，當天清晨時分只是黃雨警告生效，一眾打工仔、中小學生等依然要冒雨上工上學，有人選擇乘搭的士希望減低雨水直接「衝擊」，但網上瘋傳1段短片，顯示暴雨湧入令的士車廂頓變「魚缸」▼▼▼



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1條影片今午在網上瘋傳，1輛的士在馬路上被洪水圍困，水不斷從車門湧進，車廂變成水浸，水位至少浸過腳踝。（影片截圖）