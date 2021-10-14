港男見「0.1公里」路牌以為講車速　問「咪錶讀唔讀到」反遭取笑

馬路上有各式各樣的路牌，除了指示方向及車速限制，也能提醒駕駛者注意路面情況。有網民日前分享路牌相片，指路牌上寫有「此段0.1公里」，誤以為指車速限制，不禁笑問「咪錶讀唔讀到」。網民看過相片揭開真相，直指路牌所指的0.1公里實為距離，紛紛反諷樓主「你小學畢業未？」，又質疑他沒有駕駛執照。



港男上載相片，疑誤會標誌上「0.1公里」的意思指車速限制，反遭網民取笑。（fb「馬路的事討論區」圖片）

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該名港男日前於facebook群組「馬路的事討論區」發文，上載1個路牌的相片，可見路牌寫上「此段0.1公里」，並有路拱的標誌。港男疑誤會路牌上的「0.1公里」意指車速限制，笑問：「0.1公里，是什麼概念？咪錶讀唔讀到？」

網民一看相片發現「誤會大了」，紛紛向樓主解釋相中路牌意思為0.1公里，即100米後將有路拱，「你唔係以為講速度呀嘛」、「你個咪錶壞咗，定個腦壞左？」、「大哥點考筆試？！車速限制是用紅圈，自己查下黑方型有咩意思先啦」。

不過樓主看到解釋後又再表示「見到都礅散咗啦」，令網民不禁取笑，「畫公仔畫出腸」表示100米為足夠減速的距離，又不禁揶揄他「你飛住去？」，甚至質疑他根本沒有車牌，「無牌、無揸車先會問得出」。

根據運輸署資料，樓主相中的路牌其實由2個發出警告的交通標誌所組成，上方三角形標誌表示「前方有路拱」，即地面將有拱起的路段或石壆；而下方的白色長方形標誌則顯示標誌位置與危險處之間相隔的距離。因此在相中的路牌上，可理解為路牌與路拱的距離為0.1公里，用意是提醒駕駛者及早減速以免發生意外。

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1輛私家車停泊於觀塘翠屏南邨的行人路旁，有行人不滿阻擋通道，拍片期間與司機及女乘客起爭執。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖」）

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有網民上傳照片，指屯門黃金海岸1輛停泊在行人路的私家車，疑被人放上假陽具「報復」。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

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