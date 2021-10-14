熱氣球撞意大利名勝　吊籃載遊客空中恐怖傾斜　97年石雕墜地粉碎

熱氣球能載人升空，但亦有一定危險，意大利科莫（Como）近日就發生1次可怕意外，1個載滿乘客的熱氣球升空不久失控，正面撞上當地名勝弗提阿諾神廟（Voltiano Temple）。片段可見，吊籃當時超大角度傾斜，幾乎要翻過去，連石雕藝術都被撞甩墜落，場面恐怖。



意大利科莫（Como）近日就發生1次可怕意外，1個載滿乘客的熱氣球升空不久失控，正面撞上當地名勝弗提阿諾神廟（Voltiano Temple）。（Facebook影片截圖）

熱氣球撞上名勝恐怖瞬間▼▼▼

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從目擊者上載至社交平台的影片可見，熱氣球剛升空就被吹歪，打斜飛行直衝過大樹，並撞上擁有94年歷史的神廟，載滿遊客的熱氣球吊籃左右搖擺，並把神廟上的石雕完全撞甩，掉在入口處的樓梯上粉碎，熱氣球則續飛走。

據外地媒體報道，事故發生於10月11日上午8時許，熱氣球疑未達到足夠高度就急轉彎，因而釀成意外，幸好遊客們全都沒有受傷。當局正檢查及評估建築物與藝術文物是否受到其他損害。

這座新古典主義廟宇由弗里傑里奧（Federico Frigerio）設計，於1927年竣工，為紀念科莫物理學家伏特（Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta）發明電池以及發現甲烷的成就。

同場加映：機動遊戲突失控變恐怖飛毯 基座劇烈搖晃 遊客卡半空瘋狂旋轉

機動遊戲講求刺激，但如果設施運作期間有異樣，甚至失控未免太驚嚇！美國密西根州早前亦發生事故，1個名叫「魔毯」（Magic Carpet）的機動遊戲疑基座鬆脫，在運作中劇烈前後晃動，整個機器像要翻過去似的，遊客被卡在半空中瘋狂旋轉，嚇得全場大聲尖叫，最終集結善心民眾的力量，才讓「魔毯」平衡下來。



機動遊戲劇烈搖晃驚嚇一刻曝光▼▼▼

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跳傘男準備下秒跳 路人狂喊「停止」救一命 驚險畫面嚇傻千萬人

跳傘是受歡迎的極限運動之一，不過享受刺激之前，必須做足安全措施，以免變成「死亡遊戲」。外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備低空跳傘（BASE jumping），突然有路人大叫「停止」，原來是腳部的安全帶未有繫好，男子聽見後即爬回欄杆後邊，情況超驚險。



外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備跳傘，突然有路人大叫「停止」，原來是安全帶未有繫好。（TikTok影片截圖）

路人喝停跳傘男畫面逐格睇▼▼▼

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