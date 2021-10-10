網民分享最接近死亡經歷　車門夾書包、高空跌榴槤殼未算最恐怖！

人生無常，沒人會知道死亡何時來臨。有網民近日於討論區發文，徵集一人一個最接近死亡的經歷，網民紛紛憶述差點被車撞、溺水、遇到高空擲物、「鯁親」等經歷，幸好大家最終都大步檻過，亦有網民分享另類差點死的例子，如「唔記得覆返女朋友」，令人爆笑。



有網民近日於討論區發文，徵集一人一個最接近死亡的經歷，網民紛紛憶述差點被車撞、溺水、遇到高空擲物、「哽親」等經歷，幸好最終大家都大步檻過。（《超感應學園》劇照）

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該名網民於連登討論區以「一人一個你最接近死亡嘅經歷」為題發文，他率先分享曾經玩過山車時未扣好安全帶，過山車就已開動，「Check（檢查）安全帶條友摸下條帶就當check咗」，幸好他在過山車上斜時自行扣好安全帶。

他又說，有次在街上見到一名中學生戴着耳機看手機，當時行人過路交通燈為紅燈，該名學生「望都冇望就過馬路」，而且更有車將駛至，「好彩畀我大聲喝住佢」，否則就會被的士撞死。

網民紛紛留言分享自己的經歷，有人悲傷地指出「喺老母個肚嗰陣，佢話當時考慮落唔落咗我」；有人分享暈倒經歷，「試過跳水之後暈咗，從此唔再掂水，有陰影」、「開摺凳嗰陣，唔知係咪用錯力同方向，一用力之後夾實晒啲手指，要朋友幫手開返，啲手指扁晒，眼前一黑就暈咗，幾分鐘先醒返」。

有人則分享更可怕經歷，「小學嗰陣落車俾輕鐵門夾住書包，但個人喺出面，個司機仲要準備開車，好彩入面有人㩒個停車掣先冇事」。

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