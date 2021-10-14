士兵跳傘訓練出事　降落傘失效變「空中飛人」　直墮地面竟現奇蹟

驚到一額汗！網上近日流傳1條外國短片，指1名士兵於降傘訓練時發生意外，從飛機跳出後降落傘未能張開，他慘從高空直墮地面，看來必死無疑。沒料到最終出現奇蹟，士兵着地雖身受重傷，但幸好大難不死，經搶後目前情況穩定。



跳傘意外發生於哥倫比亞托利馬省梅爾加鎮的空軍降傘學校，士兵維拉（Luis Alfonso Garces Vila）從飛機跳出去後因為降落傘失效而直墮地面，幸性命無礙。（twitter「Q'hubo Bucaramanga」圖片）

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事件發生於上周六（9日），士兵維拉（Luis Alfonso Garces Vila）於哥倫比亞托利馬省梅爾加鎮的空軍降傘學校進行降傘訓練，其間出現嚴重意外。從地面上拍到的短片可見，飛機飛到高空後，士兵陸續從機上跳出，然後立即張開降落傘降落。維拉之前的3名士兵都順利張開降落傘，但到他跳出去之後卻發現降落傘失效未能張開，高速直墮地面，速度甚至追上前面的士兵，令人看得驚心動魄。

【短片逐格睇士兵跳傘失敗，從高空直墮地面過程 ▼ ▼ ▼】



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外媒報道，維拉跳出飛機後確認降落傘不能正常運作，另外有指的後備降傘當時已經打開，但短片見到他的確是高速直墮地面。救援人員立趕往拯救。維拉因沒有撞及致命部份，奇蹟地保住性命，除了腳部骨折外，全身多處都有疼傷，經救治後情況穩定。

軍方發聲明指意外發生後已立即啟動相應程序，士兵維拉即場已經得到治療，並送到位於吉拉爾多特的醫務所，最後再轉送至位於首都波哥大的中央軍隊醫院。聲明另外提到，空軍降傘學校已經派出專家調查事件，以了解事發經過及須要採取的行動。

（綜合）

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