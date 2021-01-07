男子高空跳傘iPhone飛墮12000呎　執返爛成咁竟然仲用得

高空跳傘考驗膽量，美國有跳傘好手就在半空發生「罕見意外」，放於其口袋iPhone於半空突然跌出，從12000呎高空急墮至地面的沙漠。他安全著地後以「尋找我的iPhone」（Find my iPhone）程式找回手機，雖然熒幕已嚴重損毀猶如蜘蛛網，但驚喜的是手機竟未關機，再使用2周才「壽終正寢」。

美國跳傘運動員Kody Madro與友人進行高空跳傘時，放於其口袋iPhone突然跌出，從12000呎高空急墮至地面的沙漠。（ig「kodymadro」影片截圖）

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《每日郵報》報道，事發去年1月，31歲美國跳傘運動員Kody Madro與友人在美國亞利桑那州沙漠上方高空跳傘。當他們跳出飛機後，罕見的「意外」竟於半空發生，Kody的iPhone突然從他的口袋跌出，乘着氣流向上飛起一小段後再從12000呎高空急墮至地面，整個過程都被朋友拍下，「我跳傘通常不帶手機，即使放在口袋一般也不會發生問題，除非褲子破了」。

事發經過逐格睇▼▼▼

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Kody指，手機掉出時他幾乎不知發生何事，起初友人還以為他的裝備出問題，擔心得面色大變，「當我望着他時，他的表情對我來說是無價之寶，直到著陸之前我才意識到手機不見了」。完成跳傘後，他以「尋找我的iPhone」（Find my iPhone）程式，找回掉到沙漠的手機。當時手機的熒幕已嚴重破裂，猶如變成蜘蛛網，不過神奇的是手機竟然沒有摔壞關機，更仍能使用2周才正式「宣布死亡」。

搜救員無意中在水底拾獲一部放在防水袋內的iPhone XR，充電後能成功開機。（「航拍機搜救服務」提供圖片）

同場加映：10件與iPhone 12藍色機「撞樣」物品▼▼▼

10件與iPhone 12藍色機「撞樣」物品。（01熱話製圖）