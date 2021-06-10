跳傘男準備下秒跳　路人狂喊「停止」救一命　驚險畫面嚇傻千萬人

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-10 22:00

跳傘是受歡迎的極限運動之一，不過享受刺激之前，必須做足安全措施，以免變成「死亡遊戲」。外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備跳傘，突然有路人大叫「停止」，原來是安全帶未有繫好，男子聽見後即爬回欄杆後邊，情況超驚險。

外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備跳傘，突然有路人大叫「停止」，原來是安全帶未有繫好。（TikTok影片截圖）

路人喝停跳傘男畫面逐格睇▼▼▼

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TikTok用戶「skydiving.is.lit」日前上傳有關影片，只見男子身上繫着跳傘背帶，前方則放有降落傘，站在橋邊準備往下跳。突然1把帶着澳洲口音的男聲傳過來，語帶粗言地大喊「滾回橋上去！你腳部沒繫帶子啊，你這個白痴！天呀，回家吧，離開這座橋吧！」，又笑言「今晚不准跳，你欠我一杯啤酒。」男子聽見後即返回欄杆後方，保住一命。

影片上傳短短4天已超過1000萬次觀看，逾73萬個讚好，網民紛紛表示場面超驚險，他跟死亡只有1秒距離，「我都看到流手汗」、「如果是我，會腳軟到爬不到回來」，亦有人指該路人不只值1杯啤酒，「至少都一箱呢！」

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