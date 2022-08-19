性格決定命運　心理測驗都可測出財運　7條問題即知未來有冇發達

財富自由是很多打工人都在追求的東西，因為實現財富自由以後你能完成很多自己想要完成的事情。



有時候暴富也跟自己近一段時間的運勢有點關係，偏財運旺盛的人也能讓自己小賺一筆。

想知道自己近期會有哪些意外之財嗎？快來測一測吧！

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1.你是不是一個喜歡健身的人？（是---2 不是---3）

2.你會不會介意跟戀人AA制的消費方式？ （會---3 不會---4）

3.你是不是一個好奇心比較旺盛的人？（是---4 不是---5）

4.你是不是一個比較有異性緣的人？ （是---5 不是---6）

5.你是不是一個特別重視生活質量的人？（是---A 不是---6）

6.你是不是一個比較感性的人？（是---B 不是---7）

7.目前你是不是一個以工作為中心的人？（是---C 不是---D）

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答案解析：

A. 你近期在生活上會有一些意外之財。

你是一個非常有決心的人，一旦確定了你想要做的事情你就一定會完成，可以說是不撞南牆不回頭的性子。你在事業上發展的不錯，隨著你能力的提高，你會擁有越來越多的財富。

B. 你近期沒什麼意外之財。

你是一個偏財運沒有那麼旺盛的人，基本上你都是要靠正財運去實現財富自由的。近期你的財運運勢沒有那麼旺盛，所以你沒有什麼意外之財，你只能通過自己的努力去實現正財方面的突破。

C. 你近期在事業上會有意外之財。

你是一個工作能力比較突出的人，你不善於交際所以你的人緣沒有別人那麼好，這多多少少也會影響你的晉升。但是近期你的事業會更上一層樓，所以你的正財也會比之前有所提高，也算是你近期的意外收獲了。

D. 你近期肯定在彩票上會有意外之財。

你是一個偏財運比較旺盛的人，近期你的偏財運比較旺盛，所以你會想借著這運勢去買買彩票，大概率你在彩票上會有一筆意外之財了。近期你的運勢很不錯，但是也要穩住自己的心態哦。

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