內地熱爆測試｜你第一眼睇到大蒜定雀仔？竟反映兩種南轅北轍性格

心理測驗百百種，各種測驗巧妙不同。



最近這種圖片心測爆紅，憑第一眼直覺看到什麼，就能測出你的真實個性，網友實測都說準，快揪三五好友一起來測測！

大蒜定雀仔？ 熱爆內地「小紅書」平台的神準心測（點圖開始測試）▼▼▼

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選擇A大蒜的你

你不太會管理時間，做事情總是喜歡拖到最後一刻，有時也會有丟三落四的狀況，一根腸子通到底的你，心裡有什麼事情都藏不住，喜怒哀樂都放在臉上。

外人看似你大喇喇，事實上你內心敏感，總因為一件小事而觸動心弦，讓你感動萬分，現在的你看待事情都很淡然，捨棄生活中不必要的，你會快樂很多。

【同場加映】直覺心理測驗：第一眼見到乜嘢？神準反映你嘅「隱藏性格」（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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選擇B小鳥的你

你做事情一絲不苟，控管時間的能力非常強，幾乎所有事都在你的規劃之內，生活上的你很願意嘗試新事物，願意學習且走出舒適圈。

工作上即便遇到和別人觀點不同，你也能溝通協調，也願意吸取他人意見。

熱愛生活的你，對於未來有很多期待，希望在人生不同階段，體驗不一樣的精彩。

【同場加映】第一眼覺得幅圖係乜？神準測出你係team player定係一隻「孤狼」（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】