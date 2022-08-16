睇女生着乜內衣即知性格　戴無帶Bra反而單純　鍾意呢款先最Open

女性最性感的部分，除了是身體曲線之外，當然還有那隱藏在平常看不到的部分。



女性的內衣是女性專屬配件，除了可以幫助女性增添女人味，還可以將曲線襯托出來。

時代的進步，內衣的款式也變得多元化，不管是顏色、材質都有各種選擇，但女性們偏好的內衣款式，也間接說明了會吸引到的對象類型。

8種女生內衣款式反映8種性格 點圖放大閱讀：

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Sports Bra 運動型內衣

你對生活有著積極的態度，就算生活非常繁忙，但還是會抽時間鍛煉身體，讓自己保持最佳狀態。選擇運動型內衣的你，在運動後可說是最性感的，而你會吸引到與你一樣熱衷於個人興趣的異性。這類異性非常懂得搞氣氛，因此只要出現在聚會中氣氛肯定非常棒！

Strappy Bra 可外露內衣

內衣原本是應該被包裹在衣服內，但如果你喜歡的內衣風格是可以外露且有著華麗設計的內衣，那麼你有著一定的自信，在朋友圈裡是最亮眼的那個。選擇這種風格的你是個俏皮多變的女性，對新潮事物有著敏銳的觸覺，因此會吸引有冒險精神和高能量的異性。對方會被你的前衛與大膽強烈吸引，兩人也會經常挑戰對方的極限。

Braletter 蕾絲無鋼圈內衣

蕾絲不是所有人能駕馭的服飾，而如果你偏好的是蕾絲無鋼圈內衣，你認為生活應該是充滿著浪漫而且不需要營營役役來經營。你所吸引的對像也與你一樣，是個開朗樂觀的人，並能時常讓心情處於愉快的狀態中，這類異性通常也是較為體貼溫暖。

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Push-Up Bra 集中托高款

如果你偏好集中托高款式，那麼表示你是個做事會盡力表現自己優勢的人。除此之外，在日常生活中你表現得自信與獨立，在團體中也是一枝獨秀，可說是新時代女性的佼佼者。外表給予他人野心勃勃的你，吸引的對像也與你一樣勇敢積極，並且有著一定的男子氣概。

Sheer Lace Bra 薄透蕾絲款

選擇這款薄透蕾絲款的你，對於性事話題特別感興趣，而且不會介意分享自身的經驗。這一類內衣讓肌膚呈現出若隱若現的部分，讓看者血脈噴張，而這一刻的內衣實用性不高，但你卻不會在意這一點。會被你吸引的異性不會被傳統的道德觀念給束縛，有著較為開放的思想，對於擁有不一樣價值觀的人也能給予一定的尊重。

Bustier Bra 無肩帶內衣

喜歡穿無肩帶內衣的你，是個崇尚簡單的時尚搭配，為人也率真單純，但外表卻看起來帶著一份神秘的性感。而被你吸引的異性有著一定的觀察力，這樣才能突破你的心房，挖掘隱藏在你心裡的故事。

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ComfyBra 舒適款內衣

舒適款內衣相信是較多女性選擇的一款內衣。選擇這一款內衣的你不會想太多，最重要是自己覺得舒服就好。有關性感這件事，你認為與內衣無關，因為真正的性感來自於做你自己。過於花橋的款式穿上身你反而會覺得有負擔，讓你表現得不自然。欣賞你的異性喜歡的是你的那份淡雅，而這類型異性通常都是穩重並值得信賴。

No Bra 不愛穿內衣

當你不需要外出工作的時候，你會想要讓自己全身放鬆，因此內衣也必須要解放，不要再束縛。不管對內衣或對男人，你都抱持著一樣的態度，沒有也不要緊。被你吸引的男性除了要懂得欣賞你的豪邁，也有在適當的時候給你一定的自由，以及不給你壓力。

你所穿的內衣與異性的類型是否相符呢？又或者你的女友所穿的內衣與你欣賞她的點有對上嗎？

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