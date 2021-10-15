突被70歲盲眼準老爺攬住示愛　女生超反感：仲話我無以前對佢咁好

結婚後要跟另一半的家人同住，不是容易事，有女生在網上發文指，婚後打算遷入男家跟老爺同住，由於老爺是視障人士，日常生活不能自理，婚前都有花心機和時間照顧他，詎料對方竟在獨處時向她示愛，更主動擁抱了一下，女生因而產生反感，不知如何是好，直言難以想像婚後同住的生活，「好驚，好大壓力」。



準老爺在獨處時向女生示愛，更擁抱了一下，令她非常反感，不知如何是好，直言難以想像婚後同住的生活。（《向西聞記》劇照）

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該女生在親子王國討論區發文，指自己將於今年年底結婚，並會搬入男家，未來奶奶早已離世，剩下現年70歲、不能自理的失明準老爺。樓主表示，男友顧家孝順，習慣照顧其父的起居飲食、陪診事宜等，因此她結婚後需要搬進準老爺的自置公屋單位同住，她亦在婚前花心機時間照顧，「煮飯煲湯陪食陪傾偈，真係做足冇偷懶，就係想結婚之後大家可以和諧相處」，並計劃聘請外傭協助照顧老人家。

不過數個月前，準老爺趁兩人獨處時，竟開口向樓主表白，「大約係佢鍾意我，但因為道德問題，所以唔可以鍾意我之類嗰啲，講之前又無啦啦攬咗我」，令她反感。其後她將事情告訴男友，對方認為爸爸只是亂說話，而準老爺亦解釋「自己講錯嘢，只係講吓笑，唔知原來我（樓主）會咁介意」。自此樓主很少跟準老爺說話，「好怕佢，佢都知我怕佢」，對方亦曾埋怨「我唔再好似以前咁關心佢，陪佢講嘢，冇以前對佢咁好之類」，令她更加委屈。

樓主一想到婚後生活仍然感不安，又不能搬走，而且自己是自由工作者，很彈性又經常留在家中，令她更苦惱。（《82年生的金智英》劇照）

男友對此都表示理解，「叫我鍾意煮就煮，想講先講，唔鍾意就乜都唔好做，爸爸佢自己會處理」，但樓主一想到婚後生活仍然感不安，又不能搬走，而且自己是自由工作者，很彈性又經常留在家中，令她更苦惱。

帖文隨即引起網上熱議，有網民安慰樓主稱只因她做得太好，才讓老爺想歪，但如果對方沒有其他行動，「其實你也不用太驚」。有人亦建議可將照顧老爺的工作全給外傭負責，平時盡量外出工作，如坐在咖啡店等，「唔使對住佢，心情會好些」。另有網民認為必須搬走分開住，最多叫老公多些回家陪老爺，「好恐怖，同屋有個對你有其他心思嘅男人」。

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婆媳問題從來都是一大煩惱，最近1名人妻就在網上發文，指她早前確診患初期卵巢癌，丈夫得知後立即要求醫生做子宮切除手術，以保妻子平安。不過，一直希望有2個孫仔的奶奶一得悉此事，卻立即直呼「妳冇咗子宮？！即係冇得再生呀？！我個仔條命係有2個仔㗎喎！」，聽得人妻非常無奈。



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