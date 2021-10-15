英男中億元巨獎狂嫖「4000人斬」致妻離子散　 破產後前妻願再婚

中頭獎未必是好事，已經有許多例子作證！英國男子卡羅爾（Mickey Carroll）於2002年用1鎊（約11港元）買彩券中了970萬英鎊（約1.03億港元）巨獎，當時他只有19歲，自始過着荒誕的酒池肉林生活，狂開性派對及沉迷毒品，妻子難忍他不停嫖妓，2008年和他離婚兼帶走女兒。卡羅爾揚言自己曾和4000名女子上床，但因胡亂揮霍，2013年宣布破產並領取救濟金過活，淪為英國人笑柄。

近日有英媒發現，他踏實生活後，前妻竟然回到他身邊，兩人更於本月9日重婚，為故事寫下美好結局。朋友透露經歷這麼多事後，卡羅爾現在變得很冷靜，兩人重修舊好只是最近幾個月的事。



英國男子卡羅爾2002年中億元巨獎，荒誕生活令他妻離子散兼破產，但近日英媒發現前妻重回他身邊。（「Mickey Carroll」fb圖片）

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現年38歲的卡羅爾曾是英國的風雲人物，他2002年時只有19歲，在英格蘭東安格利亞諾福克（Norfolk）當垃圾箱搬運工，花了身上剩下的最後1英鎊買彩券，結果一舉拿下970萬英鎊巨獎。同月他馬上和同齡女友艾肯（Sandra Aiken）訂婚，當時女方已懷上他的女兒7個月。

卡羅爾得獎後將其中的400萬英鎊（約4300萬港元）分給身邊的親人和朋友，其中艾肯分到140萬英鎊（約1500萬港元），年紀輕輕降橫財，他的生活變得極度荒淫，將錢花在性派對、毒品、名車、豪宅上。當時他和艾肯已經成婚，但卻天天嫖妓，艾肯難忍他的惡習，2008年和他離婚，帶走2人女兒。

卡羅爾離婚後的行為更誇張，在當地將大搞性派對聞名，他形容自己辦的狂野性派對作「Roman-style orgies」（羅馬式狂歡），揚言自己曾和4000個女人上過床。他接連在包括牙買加、波多黎各等地的海灘大搞派對，他的會計師早已警告再這樣玩法早晚破產。

之後卡羅爾多次做出反社會行為，30次鬧上法庭，曾因偷車、吸毒、毆鬥3次入獄，更曾被禁止進入酒吧。2013年他花光所有獎金，宣布破產並領取救濟過活長達6個月。卡羅爾被諷刺是愚蠢的樂透中獎者和「King of Chavs」（Chavs指教育程度低、沒有文化和有反社會傾向的人，常用來描述工人階級出身的青年，具貶義）等。

2009年時，前妻艾肯受訪曾狠批卡羅爾放縱生活，形容卡羅爾自以為是個大人物，比任何人都強，因為他很有錢，肆意花錢享樂。她選舉離開，是因為卡羅爾在酗酒和毒品上浪費了千萬英鎊，還利用妓女騙她。

一度消失於公眾視線後，2019年，有人爆料說卡羅爾搬到蘇格蘭生活，在慕禮（Moray）找到份運送煤炭及木材的工作，周薪有400鎊（約4300港元），租了個月租500鎊（約5300港元）的單位，還會在餅乾廠和屠場工作。他破產後還看得開，認為自己沒有任何遺憾，因為他只花了1鎊就換來10年的樂趣，現在他過着快樂又自由的生活。

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近日英媒再爆出驚人消息，卡羅爾和前妻艾肯於10月9日舉行了1場小型典禮再婚，現時一家人在北愛爾蘭首都貝爾法斯（Belfast）生活。朋友透露卡羅爾變了許多，現在為人很冷靜，努力工作過平淡日子，還和艾肯冰釋前嫌重新開始，對他們來說是好事。

朋友又指兩人復合發生得很快，只是過去幾個月的事，他們重新墮入愛河，現在幸福到忘了過去發生過的事，2人有個美好的結局。英媒指兩夫婦拒絕就新的婚姻受訪，但有網民形容兩人的關係是「只能共患難，不能共富貴」。

（綜合）

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