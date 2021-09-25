英國情侶車震「鞏固關係」　激烈到墮坡翻車塞馬路　警拍照分享

情到濃時想深入探索，記得選個安全地點。英國打比郡警方日前在Twitter交代1宗交通事故，抵死形容有對情侶在鄉郊小路停下車「鞏固關係」，激烈到鬆開手掣，令車輛滾下山翻側路面上。心水清的網民都明白他們當時應該是在車震，大讚這條是「年度警察推文」，更討論情侶到底如何「鞏固」才會令手掣鬆開，有網民建議如果要在車內激烈搖晃，應換輛大點的車。



打比郡警方接報有對情侶在車上「鞏固關係」時，車輛墜下山坡塞住馬路。（「Derbyshire Roads Policing Unit」Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

打比郡警方在Twitter分享1宗交通事故，1輛豐田雅力士（Yaris）90度翻側在路面，驟眼看以為相片打橫了。警方指，他們接報去到東密德蘭1處鄉郊道路，發現1輛汽車打側「瞓」在路面。從照片所見，車輛無嚴重損毀，而情侶擠了在駕駛座上，車輛塞住道路。

警方在推文說，事件發生在打比郡1個不公開地點上，情侶泊好雅力士在車上「strengthening their relationship」（鞏固關係）。但他們積極「鞏固」時，意外鬆開了手掣，令車輛滾下山，然後翻側在馬路上，幸好無人受傷。

打比郡警方接報有對情侶在車上「鞏固關係」時，車輛墜下山坡塞住馬路。（「Derbyshire Roads Policing Unit」Twitter圖片）

分享事件的「Derbyshire Roads Policing Unit」，平日交代交通事故時措辭都輕鬆貼地，但他們後來可能被質疑不尊重涉事情侶，刪除了這則推文。事實上，當地傳媒和網民都猜到情侶當時在「車震」，笑稱「處理這宗保險索賠的人會笑翻」、「這段小插曲會造就美好的婚禮故事」、「太快結束了」。

有網民討論情侶如何「鞏固」才會令手掣鬆開，可能是在車內試了「不同姿勢」，有人提醒如果要確保車子「搖晃」時的安全，一是換部大一點的車，二是確保過程中不要抓實手掣。

（綜合）

墨西哥有網民上載短片，拍到2名警察於執勤期間在車上性交。（網上短片截圖）

網上流傳短片放大逐格睇！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 12