AV女優隆胸隔日被性侵「聽到下胸埋線斷裂的聲音」傷疤照片極恐怖

AV女優寶生莉莉近年生活狀態陷入困境，4年前曾傳出輕生，今年4月自爆遭約會對象性侵，近日又透露，右胸下呈現奇異的凹陷，指控是遭某名人侵犯而致，在遭到性侵的當下，她甚至聽到胸下埋的線斷裂的聲音。



寶生莉莉在Twitter上船一張拉起上衣的照片，鏡頭對焦在右胸下的怡處詭異凹陷，一旁還有一個血紅色的傷痕，她坦言過去曾做過胸部整形手術，但在術後第二天就遭某名人性侵，當下胸部痛得讓她無力反抗，最終遭到性侵得逞，事後胸部也無法再回到原本的模樣，連帶導致女優路受阻。

【圖輯】寶生莉莉：聽到胸下埋的線斷裂的聲音…點圖放大她的下胸傷痕照及更多照片👇👇👇

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