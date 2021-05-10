未成年性侵案受害人家長3種反應　呂秋遠：有種人只為拿和解金

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-10 15:00

文：呂秋遠 台灣律師 或許是臉書不喜歡寫實的故事，不論是新疆、香港，或是六四，有篇殘酷的故事就這麼被沒收了。不過，不論故事內容，有些法律常識還是得要補充比較好： 首先，性侵害這種罪行，不是只有強暴脅迫別人，才叫做性侵害。與16歲以上，未滿18歲的男女性交易，處3年以下有期徒刑。與14歲以上，未滿16歲的男女發生性行為，處7年以下有期徒刑。與14歲以下的男女發生性行為，處3年以上、10年以下有期徒刑。

台法例規定不能跟16至18歲的人有性交易，也不能跟16歲以下的人發生性行為，即使自願也算犯罪。（《素媛》劇照）

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家長的兩種極端反應

換句話說，法律要求不能跟16至18歲的人有性交易，也不能跟16歲以下的人發生性行為，即使對方是自願的。一旦有這些行為，不能易科罰金的機會非常高，除非跟被害人和解，付出一些「代價」，才有緩刑的機會。所謂緩刑，就是只要在一段時間內不要再犯法，就不會被關，這時候，「空間」就出現了。

許多家長，發現自己的孩子跟別人發生性關係，有兩種極端二分法的反應，第一種是非常生氣，絕對不和解，要給這個「殘害未成年人的淫蟲」一個教訓，讓他被關。第二種是對於孩子的狀況完全漠然，但是要求一筆「非常高額的」和解金，30萬或40萬是運氣，有的家長會要求的金額是百萬起跳，反正付不出來就進去監獄讓大哥修理你。第三種是大部分的家長，在和解與不和解之間擺盪。

第一種情況，可以理解他們的想法，畢竟我不了解，他們是因為真正對孩子的狀況不捨，還是事後藉由對於被告的憤怒，來掩蓋自己沒關心孩子。但是，不和解原本就是被害人的權利，被告沒有資格要求被害人一定得要原諒他，因為就是被傷害了。第三種情況，也可以理解，因為不知道該怎麼辦，好像自己也有疏忽孩子感受的錯，可是對於這個利用孩子的人，又不想輕易放過，所以變得心理上很掙扎，甚至可能會想，是不是有賠償以後，至少可以拿這筆錢支付孩子的就學或是未來的生活費。

呂秋遠指有些家長平時對子女不聞不問，但發現子女受性侵後卻將他當搖錢樹，反被告人索取巨額和解費。（《熔爐》劇照）

錢是爸媽拿 孩子繼續流浪

但是，第二種情況卻是最讓人難以理解的。平常對孩子的狀況一無所知、無動於衷，但是一旦學校通報狀況，就突然變身成最愛孩子的父母一樣。我們曾經遇過一種極端的狀況，爸爸每天酗酒，媽媽經常賭博，孩子「自立自強」從事性交易，還有一本曾經交易過的名冊，裡面記載了電話、姓名、職業、交易時間與經過，被警方查扣，結果，爸媽開始「按圖索驥」，每個人要求至少50萬和解，最後拿到了上千萬的和解金。孩子呢？誰在乎？錢是爸媽拿，是爸媽用，最後孩子還是什麼都沒有，在16歲之前，孩子繼續流浪、繼續自食其力，爸爸終於不用借錢喝酒，媽媽終於有錢賭博。

只能說，千萬不要以為，又不是強制性交，「只不過」就是跟未滿18歲的人性交易，大家心甘情願，有什麼問題？問題可大了，如果不能和解，入獄服刑的可能性都不低，只是就算和解，這些錢真的能用在孩子身上嗎？我不知道。我只能說，深夜問題多，平安回家，最好。不要讓一時的想法，毀掉自己經營很久的幸福。

幸福很貴的，貴到不是用錢就可以買的到的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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