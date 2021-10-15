高雄大火｜台灣買樓專家揭5種容易火燭的房子　第一種香港有唔少

【高雄大火／城中城／台灣大火／鹽埕區】高雄鹽埕區城中城大樓14日發生火警意外，無情大火帶走46條生命、造成41人受傷。由於城中城屬於住商混合型大樓，屋齡高達40年，災害發生後也讓各界再次關注老屋消防的安全議題，房市專家Sway就在臉書點出「５種容易失火且不能住的房子」，呼籲大家有所警惕。



人命不可輕賤！容易失火、不能住的危險住宅有哪些？

高雄城中城大樓屋齡老舊已有40年歷史，此次傳出火災悲劇，讓各地方政府與民眾都再次關注老舊危樓的安全性問題。臉書粉絲專頁《Sway房市觀測站》就條列出5種容易失火且不能住的房子條件，提醒大家要小心注意，別拿生命安全開玩笑。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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條件１：一層多戶

如果一層樓住太多戶，萬一不幸碰上火災意外，逃生時就有可能造成「人踏人」的悲劇，十分危險。不過目前市場上多以這類型的房子為投資主流，Sway也提醒「要自住就得避開」。

條件２：住商混合

人多複雜的地方就容易增加安全變數，此次失火的城中城大樓，就是屬於這樣的住商混合建築。Sway說明，這樣的住宅類型，「不管是疫情還是偷盜，風險都高於純住宅」。

條件３：消防系統無錢更換

消防系統無疑是發生火災時的保命要素之一！但是不少老舊大樓因為經費問題，根本就沒有更換，住戶也無心維護，公共安全檢查更是一再拖延，等到遇上大火意外時就容易釀成悲劇。

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條件４：樓梯、走廊擺鞋子鞋櫃

逃生路線不要堆放雜物，是消防機關時常勸導的防災觀念之一。Sway在文中提到「雜物就是妨害逃生，社區統一擺更不是藉口」，平時就應該盡量減少潛在的危險，以免真的燒起來時，分不清逃生方向。

條件５：頻頻被法拍

Sway表示自己看過便宜但管理得很乾淨的大樓，也看過很貴但住戶卻亂搞的大樓，直指當一個社區常有房子被法拍時，恐怕在住戶管理上也不太容易，「你欠銀行錢都還不出來了，還會繳房屋的管理費？」

貼文引熱議 網友怎麼看？

文章曝光後馬上引起網友熱議，紛紛發表意見，「公權力不彰是主因」、「這種住商合一的大樓以前很流行，但商業沒落以後就會變成燙手山芋，人人避之唯恐不及，很容易變成治安死角，能別碰就別碰」、「還是住透天實在...」。不管住在哪一種類型的建築，確立防災觀念、時時保有警惕意識，才有可能降低災害損失。

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