高雄大火｜疑一樓住戶亂扔檀香餘燼釀禍　鑑證帶走香爐調查

台灣高雄市鹽埕區「城中城」大樓今日（14日）凌晨起火，截至晚上9時，火災已造成46死41傷。消防局火場調查單位和警方追查起火點，初步懷疑是大樓一樓有人點燃檀香後引起火警，鑑識人員在現場帶走裝檀香的香爐，但在調查結果出爐前，仍無法排除與人為因素有關。



台灣傳媒《自由時報》報道，消防局和警察局在一樓郭姓男住戶的房間發現有香爐。據了解，郭男與黃姓女友平日都會在一樓騎樓聚集聊天，當日他們與4、5名朋友聊天，1點前大家陸續離開回房睡覺。由於郭男和黃女的口供有出入，檢警漏夜比對、查證，目前已將兩人列入重要關係人。

+ 1

另據《聯合報》報道，經警方調查，黃女和郭男事發前曾發生爭吵，郭男負氣騎電單車離開，黃女則與友人繼續飲酒，並燒檀香驅蚊。她離開現場時，疑似將檀香餘燼隨意亂扔，引發火災。

黃女承認有燒檀香驅蚊，離開時隨意包裹丟到垃圾桶，疑因此引發火災，加上垃圾桶旁有幾罐瓶裝石油氣及不少易燃物，令火勢一發不可收拾。惟她否認故意縱火，不認為起火與她亂扔檀香餘燼行為有關；警方已將她列為嫌疑人，明天將交由檢察官訊問。