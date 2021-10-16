女生哭訴男友只練腹肌　體型激似「獸之巨人」　網民發現爆笑疑點

即使被發現P圖，仍然吸引大批網民朝聖？早前有女網民在TikTok拍片哭訴，說自己的男友平日健身時只練腹肌，結果令手臂看起來太幼，身體比例非常奇怪。許多人看完片段後，驚呼男友身型和日本動漫作品《進擊的巨人》中的獸之巨人一模一樣，雖然有不少眼利網民找得出明顯的P圖痕跡，但仍無阻網民朝聖。女網民後來也拍片承認只是惡搞，更說每多一點關注，都會令男友手臀再壯大，變相認「呃LIKE」。



女網民拍片說男友只練腹肌沒練手臂，令體型非常奇怪，雖然許多人看得出是P圖，但紛紛說激似獸之巨人。（「Chloe Chapdelaine」TikTok影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

TikTok女網民「Chloe Chapdelaine」較早前拍片分享自己男友的「奇怪體型」，引來網民熱議。片段中，她哭訴男友只練腹肌沒有練手臂，導致胸腹背肌肉都非常發達，男友身型高大，但手臂卻非常窈窕，看起來非常奇怪。之後她還上傳影片，展示男友如操練自己的手臂。

+ 9

許多網民看片後大呼男人看起來激似《進擊的巨人》裏的巨人，尤其像「獸之巨人」，一樣是身驅很粗壯，但手臂卻出奇地幼，「這位兄弟是獸之巨人嗎？」、「他會丟石頭和馬嗎？」、「是從模擬市民裏造出來的嗎？」，又有人說和《海賊王》中的路飛有點像。

事實上，很多眼利網民一早發現P圖痕跡，每張男友照片的幼手臂背景都出現扭曲，而片主本身沒有刪走舊片和照片，有人翻出男友的手臂其實是正常的。有留言笑稱「我差點以為是真的」、「我花了很長時間才看出照片編輯過，這令我很尷尬」。

不過「獸之巨人」造型吸引了太多網民朝聖，影片的點擊率超過4500萬。片主也承認男友的幼手臂是P圖效果，甚至說網民每關注一次，男友的二頭肌都會長大，變相證明自己是在「呃LIKE」。

（綜合）

樓上鄰居太吵 網紅夫婦1招高難度動作反擊 540萬人一看即爆笑

TikTok網紅夫婦Mav和Mandii分享有關片段，示範如何反擊樓上經常發出噪音的鄰居。（TikTok影片截圖）

內地1名爸爸教女兒做數學功課時，一時激動大罵竟導致下巴甩骹。（微博影片截圖）