3母女共侍1夫！抖音網紅自爆與媽媽妹妹共享老公：我取悅他的方法

情侶間的相處方式很多，有一些方式可能會超越一般人的理解！美國抖音網紅瑪迪（Madi Brooks）在短片上分享，指自己沒有心情時就會讓丈夫與外母發生關係，鏡頭一轉更看到丈夫從後親密地熊抱外母。在瑪迪的開放式關係之中，與她分享丈夫的人還包括她的妹妹，換言之，瑪迪與媽媽及妹妹3人共享1男子。



瑪迪（Madi Brooks）在抖音上介紹與丈夫的相處方式，提到如果自己沒有心情時，就會讓丈夫去找外母親熱。（Tiktok「madibrooks567」短片截圖）

+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

瑪迪早前在抖音上載短片，一開始就直認自己與媽媽都是「Swinger」，是處於開放式關係的人。她大讚這種關係「很棒」，因為自己沒心情發生關係的時候，丈夫就可以找外母親熱。話說到此，瑪迪的丈夫就從外母後方出現並熊抱她，外母沒有抗拒之餘，兩人更親密得猶如夫妻般，瑪迪就順勢解說：「沒錯，我就是這種妻子。」短片發布後在網上瘋傳，不足1個月已經有約780萬次觀看。

瑪迪拍攝了另一條抖音短片，開始時就看到她與妹妹站在電腦熒幕前面一起上網，其間丈夫上前與瑪迪吻別出門，但之後被瑪迪截停，問他：「我的妹妹呢？」然後丈夫再與瑪迪的妹妹吻別才出門。

瑪迪亦曾在片中提到，自己的妹妹也會與丈夫「一起玩」。（Tiktok「madibrooks567」短片截圖）

+ 2

瑪迪在其他抖音短片上亦有提及與丈夫的相處方式，「你想知道我如何令我的男人開心嗎？我讓他與我的妹妹『一起玩』」，然後瑪迪的丈夫就從後熊抱她的妹妹。瑪迪又提到，丈夫每周都會與外母發生數次關係。

瑪迪與丈夫的相處方式引來網民熱烈討論，有部分人認為無法理解，又或者是覺得太過奇怪，但亦有人認為這是他們的人生，不需要旁人認同。

（Tiktok）

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：抖音美女關濾鏡畫面超驚嚇 靚女秒變大媽 辣妹是大叔恐怖過鬼片【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



抖音美女關濾鏡畫面超驚嚇 靚女秒變大媽 辣妹是大叔恐怖過鬼片

+ 27

同場加映：18歲少女表情包抖音片瘋傳 惹萬人模仿爆紅 竟是151刀弒母兇手【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



18歲少女表情包抖音片瘋傳 惹萬人模仿爆紅 竟是151刀弒母兇手