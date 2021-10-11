最甜蜜的雪糕｜美國人妻驗孕棒插甜筒　丈夫吃出懷孕喜訊超驚喜！

懷孕對不少夫婦而言都是開心的消息，不少妻子更會花盡心思傳達喜訊。最近美國有人妻懷孕，決定以「最甜蜜」的方式通知丈夫，就是將驗孕棒插到雪糕內，等丈夫「自行發現」喜訊。丈夫從雪糕中找到顯示懷孕的驗孕棒後十分高興，不過有網民就指人妻做法惡心，「你尿在上面！」。
+6
人妻麗莎（Lisa）早前在Tiktok上載短片，分享通知丈夫喬許（Josh）懷孕喜訊的過程。麗莎得知自己懷孕之後，趁一次與喬許及好友到麥當勞聚會的時候，偷偷在買來的雪糕中放入一支顯示懷孕的驗孕棒，之後再將雪糕遞給喬許。
喬許初初接到雪糕的時候還說雪糕如果吃得太快就會覺得頭痛，麗莎於是指「我知道，但這是值得的，相信我這是值得的」，「吃雪糕吃到頭痛也許會有點刺激的事發生」，「可以說是超級刺激的」。
在旁的朋友慢慢已經聽出麗莎的弦外之音，因而興奮得要用雙手掩嘴，但喬許看起來還是懞然不知。麗莎於是又指，「我們是時候一起吃雪糕吃到頭痛了」，「我們想要很久了，真的很久很久了」。最後喬許吃雪糕終於吃到裏面的驗孕棒，並將驗孕棒拿出來看之後才明白妻子說的話，然後驚喜問：「真的嗎？這是真的嗎？」
雖然麗莎與喬許的喜訊令不少人都覺得甜蜜，但亦有網民認為麗莎的通知方法惡心，因為使用驗孕棒需要加上尿液，而喬許則在不知情下不斷吃插入了驗孕棒的雪糕。
同居女友帶驗孕棒報喜 台男自揭已結紮提分手 網民一面倒鬧渣男女兒才3個月大 生育不久又見驗孕棒2條線 台妻崩潰：一定是壞掉被叫去藥房買驗孕棒老公好驚喜 老婆否認懷孕 真實用處超神奇高齡父母WhatsApp對話驚見驗孕棒 想追多個食詐糊 連登仔一額汗【女友發燒】美國18歲仔體溫計當驗孕棒 華氏100度看成100%懷孕中國製驗孕棒結果出錯 英女誤以為懷孕 豪華旅行未能盡興超失望
同場加映：被叫去藥房買驗孕棒老公好驚喜 老婆否認懷孕 真實用處超神奇【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
+2
同場加映：男子結紮多年突收老婆懷孕消息 綠氣攻心準備發難 結局神逆轉【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】