長沙灣友家中驚見老鼠　出價$500找人代捉　好心街坊義務幫忙獲讚

所謂遠親不如近鄰，有時遇到緊急情況，街坊鄰居可能是最靠得住的人。有居於長沙灣的網民昨晚發文，指有小老鼠從廁所窗戶走進家中，由於她感到非常驚慌，未能自行處理，只好發文出價500元聘請「勇士」捉老鼠。帖文一出，有女街坊即表示願意幫忙，上門代樓主成功「消滅」老鼠，更拒絕收取報酬，好人好事獲網民大讚。



有居於長沙灣的網民發文求救，指有小老鼠從廁所窗戶走進家中，希望出價500元聘請街坊幫忙「滅鼠」。（fb「長沙灣街坊」圖片）

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該名居於長沙灣的女子昨晚發文，指家中廁所開了窗，意外「引鼠入室」，大驚之下只好發文「求救」。樓主指，走進家中的是1隻體型細小的老鼠，發文的時候老鼠仍於廁所逗留，藏身於洗手盤的水龍頭後。她曾想過自行處理，惟感到非常驚慌而未能成功，直言「煲咗熱水唔敢淋佢」，只好出價500元，希望找到「勇士」上門幫忙。

樓主指，老鼠藏身於洗手盤的水龍頭後，她曾想過自行處理，惟感到非常驚慌而未能成功。（fb「長沙灣街坊」圖片）

帖文一出即引來同區街坊討論，不少人紛紛建議捉老鼠方法，「既然拍佢唔到，開定晒啲窗等佢走」、「可以用漂白水搞暈牠，我抓過兩隻」，亦有人提醒樓主找陌生人幫忙時要提高警覺，「只怕是引狼捉鼠」、「老鼠得一隻，上門十幾個大漢」。

樓主其後留言，指有女街坊出手相助，成功以老鼠膠「消滅」老鼠，更不收分文願意義務幫忙，「唔該晒呢位勇士，仲要義務幫我」，好人好事引來一眾「追post」網民讚好。該名女街坊事後也留言分享捉老鼠方法，「逼（老鼠）去到角落頭，用老鼠膠板圍住佢，等佢黐住，夾實佢，最後入膠袋」，獲網民留言大讚。

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有紅磡街坊拍攝到紅磡邨紅日樓外牆，有數隻老鼠整齊排列地爬行，懷疑是從其中1個單位內走出來。（fb「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

從照片可見，有至少7隻老鼠在外牆簷篷上爬行，1個跟着1個，而單位內滿佈雜物，窗戶正在開啟。（fb「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

同場加映：天水圍連鎖餐廳驚現巨型老鼠 網民睇片嚇壞：咁大隻一定好食好住

食肆衛生狀況同樣極為重要！早前一段影片在網上瘋傳，指天水圍1間連鎖餐廳的分店內有巨鼠出沒，片中更可見老鼠在店門附近好奇亂竄，並跑到吹風機旁。網民看過片段都大呼可怕，直指老鼠的體形大得與貓隻相似，不禁認為牠或於店內「好食好住」，只好呼籲街坊注意防疫。



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