港女住3年退租　業主揭擅貼牆紙全屋一撻撻兼發霉：可扣按金？

對業主而言，一旦遇上無品租客便相當頭痕。1名業主近日在討論區發文，表示早前到女租客的退租單位檢查，竟發現對方不但擅自貼牆紙，剷走時導致膠水漬「一撻撻」，甚至以錫紙包住廚房地櫃發霉的部份。業主大呻單位變得殘破不堪，猶如凶宅，求教網民「請問我有無權要求扣按金呢？」。



有業主網上發文，指1名女租客日前退租，但當她到單位檢查時，才發現全屋留下膠水漬，租客曾擅自貼牆紙。（親子王國圖片）

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該名業主於網上討論區「親子王國」表示，自己於2018年出租某柴灣單位予1名女子，由於當時尚未重新髹油，便提出每月租金減1000元出租，女子亦答應。不過，直至女租客日前退租，樓主才驚覺對方擅自在全屋貼牆紙，「剷走咗全屋一撻撻」，其中一面牆更嚴重發霉，不禁慨嘆：「本身有預咗要搵師傅髹返油執執佢，但無預情況咁嚴重……」。

除此之外，樓主又指廚房地櫃部份地方被女租客用錫紙包住，打開便發現已全都發霉，有幾道櫃門只用貼紙固定，「如果佢有同我講廚房地櫃有問題我一早就維修咗，𠵱家變咗無得整要成個櫃換！」。

業主續指，由2018年至今，已收少了租客許多租金，包括去年對方指疫情影響收入，她應要求每月減收500元，持續了半年，「我絕對係有商量之人」，無奈現時單位實在慘不忍睹。她指「其實廁所都有問題，門框同摺門都要換」，但也認為屬自然損耗，樂意自費處理。她形容過去未曾遇過這樣的租客，向裝修師傅報價後估計需花近2萬元，遂在帖文問道，「咁情況之下，請問我有無權要求扣按金呢？」。

不少網民看過帖文後留言，並支持樓主扣除按金，批評租客沒有事前通知業主要貼牆紙，又指單位被弄得非常殘破，「我間屋住咗好多年都冇咁」、「租客自己貼牆紙唔問過業主係好有問題」、「妳太好人，畀人食住上，最蝕係冇keep之前啲相」、「一係叫佢還原，一係我會扣錢，無可能咁樣交樓。其實佢自貼牆紙要得妳同意」。

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