長沙灣140呎劏房月租$6800　1房1廳聲稱適合三口之家　網民批刻薄

香港土地問題嚴峻，要找到能負擔的蝸居已不容易，能夠擁有讓一家人住得舒適的安樂窩更是難上加難。近日網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，放租者更形容單位有「靚裝修」，適合三口之家。不少網民看過相片也批評業主刻薄，「不如直接入棺材啦都無分別」。



網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，惹來網民熱議。（fb圖片）

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日前有網民於facebook群組發文為1個位於長沙灣的劏房單位放租，並以靚裝修及交通方便作招徠。帖文提到，該個面積約為140呎的劏房單位有1房1廳，位於元州街330號，表明是元州邨對面，更指2分鐘內可達港鐵站。放租者亦於介紹中提到，單位免佣、月租$6800元，形容適合三口之家。

從放租者上載的相片可見，單位間隔呈長方形，入門口已「一眼睇盡」，門口的左邊為小型煮食空間，設有廚櫃、鋅盤、抽油煙機及洗衣機，然而未見提供電磁爐或其他爐具。至於大門右方則為浴室，因空間不足而採用較「慳位」的磨沙趟門，同時未能造到乾濕分離。

涉事劏房單位以靚裝修及交通方便作招徠，放租者更形容適合三口之家。（fb圖片）

至於單位的客廳因只有1個木櫃及雪櫃，故屬最「空曠」的位置；旁邊一道趟門之隔、位於單位盡頭的就是睡房。雖說是睡房，但放了設有儲物櫃的睡床便幾乎用盡所有空間，僅餘房門旁邊的少許空隙可作擺放雜物，而且睡床更似是高低不平，疑為兩床合併。

放租帖文引來網民討論，不少人批評涉事業主刻薄，指單位叫價過高，「$6800村屋都租到」、「出面好多又大啲又靚啲都係5000咋喎」；也有人狠斥單位猶如棺材屋，根本無法讓3人居住，「140呎夠膽話三口之家你都好冇人性，公屋單人單位都唔止140呎」、「不如直接入棺材啦都無分別」、「講三口之家，養三隻寵物咩？」、「畀啲人性良心啦，成日拎啲劏房租畀人，張床都唔夠一家三口瞓啦」。

發文者同時為另1個160呎深水埗劏房放租 ▼ ▼ ▼

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另外，有網民指出發文者曾貼出多個劏房單位的放租資料，並貼出她上載的另1個160呎深水埗劏房帖文連結，質疑她並非業主，而是地產經紀，「呢個業主仲有放好多其他賤盤」、「呢個係地產阿姐定真免佣業主？」。

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藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

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