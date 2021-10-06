日出康城130呎劏房　共用廚廁不包水電媒　月租$5200被斥賺到盡

近年劏房大行其道，甚至進佔新落成的私人屋苑。有業主近日在網上放租，顯示將軍澳日出康城領都1個單位分間成劏房，碌架床房連儲物室共130呎，月租5200元，因而被網民批評「賺到盡」，只是將工人房租出又賺幾千元，亦有人指將私樓做劏房「攪cheap晒」。



有業主近日在網上放租，顯示將軍澳日出康城領都1個單位分間成劏房，碌架床房連儲物室共130呎，月租5200元。（fb「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

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該業主日前在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，將日出康城領都1個碌架床房連儲物室的房間出租，面積為90呎加40呎共130呎，房間內有碌架床、梳妝台、衣櫃及有窗的儲物室，每月租金5200元，包差餉、管理費及寬頻上網，惟不包水電媒，由租客平均攤分。單位設2間浴室、1個廚房、明火煮食爐、雪櫃、洗衣機及乾衣設備，全部需要共用。

帖文又指，屋苑設施包括會所、泳池、健身室亦可使用；如入住需付2個月按金及1個月上期，水電媒按金2000元，住戶證鎖匙按金300元。從照片可見，房間放有1張碌架床、1張白色木枱連2張椅子，另一邊則有梳妝櫃及衣櫃；而另1間儲物室則有不少雜物、長梯、超市手推車等。

帖文引起網上熱議，網民大多批評業主「冇人性」、「好折墮」，揶揄「真識計數，租個工人房畀人又收$5,200」、「日出康城單位整到似深水埗劏房」、「攪到啲屋無論貴價樓、平價樓，都變晒劏房攪cheap晒亂晒籠」。有人質疑月租5200元不如長住酒店，「仲有人執埋屋添」，又指2000元水電按金亦很誇張。

同場加映：長沙灣140呎劏房月租$6800 1房1廳聲稱適合三口之家 網民批刻薄

早前網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，放租者更形容單位有「靚裝修」，適合三口之家。不少網民看過相片也批評業主刻薄，「不如直接入棺材啦都無分別」。



網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，惹來網民熱議。（fb圖片）

涉事劏房單位以靚裝修及交通方便作招徠，放租者更形容適合三口之家。（fb圖片）

發文者同時為另1個160呎深水埗劏房放租 ▼ ▼ ▼

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同場加映：大埔劏房廁所對正碌架床 80呎月租$3000 網民：住香港好折墮【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



有大埔業主將單位廁所改裝再出租，80至90呎「單位」月租3000元。（fb截圖）

不只九龍城名校校網，老牌屋苑美孚新邨及藍田匯景花園亦曾有業主劏房放租：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



美孚新邨現豪裝劏房放租 180呎月租$8000 居民：啲渠頂得順嗎？

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藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

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