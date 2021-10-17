6歲孩子想學流行鼓　家長開低價$100堂請導師　毒舌網民1句爆笑KO

今時今日不少父母期望子女在學業以外能發展個人興趣，因此不介意讓小朋友參加各種樂器或興趣班。有家長近日發文，指6歲子女有興趣學習流行鼓，希望尋找能於觀塘區上課的導師，每堂1.5小時的課堂僅開價$100元，因而引起網民熱烈討論，有人狠批家長出價離地，結果有毒舌網民以1句爆笑把對方完美K.O.。



近年不少孩子學習流行鼓，課堂成本不低，但有家長卻開價每堂100元，離地價錢引來網民熱議。（資料圖片/GettyImages）

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有網民早前投稿至facebook專頁「樂器·補習導師Secrets」，貼出帖文截圖，內容關於有家長打算為子女尋找流行鼓導師，指小朋友現時6歲，曾上過幾堂學習流行鼓基本技巧，希望找導師逢周五下午3時半至5時，於觀塘開源道附近上課，開價每堂約100元，引來網民討論。

有毒舌網民「曲線」留言，1句KO發文的家長。（fb「樂器·補習導師Secrets」圖片）

不少人直指家長出價過低，認為教導小朋友玩樂器需要特定技巧和耐性，批評每堂1.5小時只開價100元的價錢離地，有人留言指「如果佢唔介意一堂15分鐘，由佢行入課室計，都ok嘅」、「10人班？1人$100」、「算啦，實有想平嘅家長，試過話上門，佢問我點解收咁貴，仲貴過補習同佢屋企樓下間琴行」。亦有毒舌網民看不過眼，「曲線」留言稱「我OK，介意我一邊學一邊教嗎？剛好我也想學」，獲網民爆笑讚好。

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招聘告示詳情▼▼▼

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同場加映：九肚山家庭日薪$800請「萬能姨姨」 日做6小時家務兼補習教琴

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「萬能姨姨」職責及要求▼▼▼

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