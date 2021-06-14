觀塘公司招聘廣告列明「唔近老母地段」　網民搲爆頭：即係邊度？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-14 10:15

觀塘公認塞車問題嚴重，嚇人程度似乎令到區內公司連招請人手都有困難！最近有網民在求職網站上發現1份軟件工程師的招聘廣告上，以英文撰寫的工作重點中，竟然出現了1句由中文列明的「雖然返觀塘但唔近老母地段嘅」，成功引起網民注意。不過招聘廣告瘋傳之後，網民卻搲爆頭問：「到底即係邊度？」

觀塘塞車問題嚴重，令在該區上班的打工仔都叫苦連天。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

招聘廣告以英文撰寫，於6月8日在招聘網站上刊登，職位是初級的軟件工程師，月薪2至2.5萬元，上班地點為觀塘。廣告標榜公司「有快樂的工作環境」，可以提供彈性上班時間，然後再加上1句中文寫的「雖然返觀塘但唔近老母地段嘅」。

有位於觀塘的公司在招聘廣告列明上班地點雖然在觀塘，但是「唔近老母地段嘅」。（JobsDB網站截圖）

有網民笑言看到該公司的招聘廣告之後，都相信公司的工作氣氛一定很有趣，而且有「好幽默嘅HR」、「果然返工夠Happy」，但有更多網民質疑所謂的「老母地段」到底是什麼？有網民則解讀所謂「老母地段」，應是塞車塞到令人爆粗問候娘親的地段，而該公司自言「唔近老母地段」的話，又可以是區內哪個位置？

記者根據廣告上的公司名稱搜尋，發現該公司地址為駿業街49號1幢大廈內。網民亦都有類似發現，認為駿業街是塞車黑點，反問該個地址：「咁都唔近（老母地段）？」

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：網民嚴選最地獄上班地點，觀塘榜上有名！ ▼ ▼ ▼

+ 15 + 15 + 15

同場加映：打工仔觀塘返工 每朝6點出門兜路行 早到被上司寸：咪再咁早返 ▼ ▼ ▼

同場加映：觀塘成公認塞車之最，網民分析原因有呢啲！ ▼ ▼ ▼

+ 22 + 22 + 22

同場加映：網民嚴選香港深度遊行程 觀塘收工遷徙夠壯觀 仲有7個地道推介▼ ▼ ▼