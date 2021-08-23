屯門骨灰龕場請夜更保安　月薪$13000有專車接送　但要唔驚2樣嘢

不要少看每種職業，看似簡單的工作有時並非人人也能勝任。近日網上流傳圖片，1家保安公司有意聘請夜更保安員，表明每月準時以自動轉帳方式出糧，亦有專車接送至工作地點。不過公司要求求職者需要符合2個條件，就是「要不怕黑、不怕鬼」，皆因工作地點位於屯門曾咀的骨灰龕場，相關招聘廣告一出即引來熱議。



網上流傳招聘廣告，有保安公司聘請夜更保安員時要求求職者須「不怕黑不怕鬼」。（fb「全港保安招聘站security recruit」圖片）

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該招聘啟示於網絡瘋傳，截圖上可見1家保安公司有意聘請夜更保安員，工作地點為屯門龍鼓灘附近、新建的曾咀靈灰安置所。招聘啟示列明，夜更保安員每日上班時間為晚上11時至翌日早上7時，月薪為13000元，每月7日準時以自動轉帳的方式支薪，公司亦會提供由新屯門花園至工作地點的來回接送服務。

曾咀靈灰安置所環境：【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



公司未有列出工作內容，但表明求職者須符合2項要求，就是「要不怕黑、不怕鬼」，皆因工作地點為靈灰安置所，即骨灰龕場，而且工作時間為晚間，一般而言較少人會於該時段出入骨灰安置所。

相關招聘啟示的相片獲網民瘋傳熱議，尢其是一眾保安從業員。不少人認為保安公司出手過低，即使「不怕黑不怕鬼」，求職者也不願到偏遠的地區工作，「山長水遠，荒山野嶺！仲話唔怕鬼！先得嗰$13000？真係搵鬼做」、「曾咀好遠呀，得$13000，車錢時間都蝕，鬼就冇乜好驚」。

相關招聘啟示的相片獲網民瘋傳熱議，不少人認為保安公司出手過低，但亦有人指出該職位工作時間較短，而且職責相對簡單，若不怕獨處或是「筍工」。（《回魂夜》劇照）

亦有網民認為，該職位工作時間較短，而且職責相對簡單，若不怕獨處或是「筍工」，「8小時有$13000去邊度揾吖，打死都唔走呀，起碼無生人咁多不滿及投訴」、「上次去拜山，等車時同保安阿姐傾計，佢就係返23:00至07:00，真係得$13000人工，佢話一更有3位同事，份工嘅好處冇人管冇人理，唔使巡更」。

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【以下是撰文者與保叔的對話】