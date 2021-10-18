別讓長輩照顧小孩！美女網紅列3大原因引共鳴：虐嬰事件層出不窮

台灣網紅潔哥（李秉潔）個性大方不做作，時常針砭時事、分享育兒生活，前陣子提到自己回娘家過年被酸民批「逆媳」，如今又被人惡意解讀「批判傳統大家庭是父權噁男噁女」，對方進一步指出，「大家庭的一大好處是可以幫忙帶小孩」，對此，17號潔哥分享自己對「長輩帶小孩」的看法。



潔哥17日在FB發文表表示，當初是探討男權自助餐，孰料卻有網友解讀錯誤，事後留言質疑「妳之前批判傳統大家庭是父權噁男噁女，但事實上，大家庭的一大好處就是：用血緣拉近距離的更多人，可以是幫忙帶小孩的潛在人選，不似小家庭二人都忙，就只能找外人托嬰。」

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對此，潔哥澄清，從來沒說過傳統大家庭是父權噁男噁女，「簡直莫名奇妙」，並提出3點關於「為什麼不要讓長輩帶小孩」的觀點，首先，生小孩是做父母的責任，必須獨立結婚生子成家，「讓年老退休的爸媽偶爾玩玩孫享清福可以嗎？不要把育兒壓力丟包給爸媽。」

潔哥接著提到，夫妻並非同樣成長背景，觀念一定有所差異，「小孩給老爺奶奶帶ㄧ定會有一些教養觀念問題」，另外，她強調，選保姆教養或托嬰中心須再三評估，如果覺得哪裡有問題可以向對方提出或另外尋覓人選。

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「你老婆如果覺得你爸媽觀念不對，她能換捍老爺奶奶嗎？重點是敢直接講嗎？」雖然如此，世界上仍是有好親家，不過，潔哥坦言，不管對方多開明，總會有意見不合的時候，「我身邊的媽媽們至少都有一次以上因為小孩教養觀念跟長輩起爭執的」。

不僅如此，潔哥指出，現代社會對於育兒環境不友善，很多女性光是懷孕就被刁難，而且托嬰中心及保姆素質良莠不齊，「就像我說的虐嬰事件層出不窮，應該改善的是這個問題，而不是跟我吵要不要給長輩帶小孩這件事！要不是別無選擇，基本上每個媽媽都想自己帶小孩好嗎！」

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此文一出後，觀點獲得不少網友認同，「沒錯，某些長輩就是容易下指導棋或是說一些讓人困擾的話而不自知！本來就是不要干涉，才會美好」、「反之，大家庭的壞處就是超愛用血緣情緒勒索」、「小孩是兩人的責任，不是兩家的責任」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】