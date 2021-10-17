妻放工回家驚見雞蛋遭老公畫上標記　網友睇到眼都凸：居然嫁他？

台灣一名人妻表示下班到家已十點，身心疲憊之餘被小孩呼喚趕緊到冰箱前查看，豈料不看還好，一看眼前這幕盡是滿腹委屈以及無奈無言！



再怎麼沒感情，這種動作只是講你對我長期以來的小氣，而表現的一覽無遺！我打死不可能動你的蛋好嗎？3.09元（台幣）？

那我可以跟你算一下全家的保險、小孩的學費、供養父母、補習、三餐、衣物嗎？

被大兒子叫來看的這幕真是刷新三觀！有沒有很像樂透（六合彩）開獎號碼…？

+ 16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

社員留言：

▪︎「買了全部砸他臉上，舒服！」

▪︎「這是我看過目前最有趣的AA制。」

▪︎「拿10顆砸他付他40元，不用找。」

▪︎「打燈籠也找不到這種老公吧？奇葩！」

▪︎「跟這種人相處應該覺得備感壓力。」

▪︎「這什麼鬼…給他4塊叫他找錢啊！」

▪︎「太扯…這已經不是摳是找麻煩吧！」

▪︎「到底是多閒才有辦法在蛋上面寫價錢。」

同場加映：妻呻老公婚前食飯搶住埋單 婚後變孤寒 一個原因反被網民鬧爆（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

▪︎「想離婚的話，這是無法共同生活的證據喔！」

▪︎「我以為算到個位數就已經夠小氣了0.09。」

▪︎「是我就直接放一百塊下去，然後蛋全部敲破。」

▪︎「把每顆蛋都敲破，然後在每顆塞4塊在裡面。」

▪︎「我怎覺得我上了爆社，眼界都大開了…各種奇葩…。」

▪︎「天啊！怎麼有辦法跟他生活下去！你太辛苦了！放生吧！」

▪︎「這種人為什麼要住一起？看了心情就很差，整天搞這種我會崩潰。」

▪︎「什麼都要AA？那一個人生活就好！不然就是燒一頓飯、曬一次衣服、洗一次衣服，一切有關要替他做的事，請付錢！」

同場加映：同居4個月蜜月期結束 港男數女友3大奇怪行為 1周唔洗頭好恐怖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

同場加映：菁英女性養成學苑列「低質男7大指標」 成日打機睇波堅持AA即out（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】