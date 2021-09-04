台小學功課驚見「媽媽噴出高高的水柱」家長嬲爆　網民發現係吟詩

歷經了最長的暑假過後，台灣中、小學生在一日迎來開學日，展開新一學期的生活。不過，有當地網友分享一張照片，一名小學生的聯絡簿上竟然出現了「媽媽噴出高高的水柱」，瞬間引發眾多網友想歪。



Facebook專頁「脫北者冰狼」分享台灣小學二年級的聯絡簿，在下方筆記欄的部分列出了國語第一課課文的部分句子，分別是「天空藍藍」、「第一次跟世界打招呼」、「你也試一試」、「水柱高又高」、「我吸飽氣」、「我跟媽媽向前游」。

「媽媽噴出高高的水柱」到底在形容什麼？點圖放大看網友猜想是什麼在噴水柱👇👇👇

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而在這些句子旁邊，都還有列出相仿句構的造樣造句提供學生參考，不過仔細一看，其中一句例句竟然寫下「媽媽噴出高高的水柱」，令不少網友瞬間想歪。

就有網友看到圖片後回應，「你是不是在偷開車？」、「媽媽會水之呼吸也要告訴你!?」、「這是什麼不合邏輯又不押韻的東西」、「愛如潮水？」、「地方媽媽的小快樂」、「媽媽在澆花啦，別誤會了」、「課本變車文」、「媽媽是車厘龜嗎」。

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據了解，該課文是出自於作者林世仁之手，是一首將鯨魚擬人化第一人稱而撰寫出來的童詩，主角鯨魚媽媽教小鯨魚噴水柱向世界打招呼，才會有這般誤解發生。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】