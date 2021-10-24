綠置居鑽石山啟鑽苑｜開門見廁點算？　裝修佬教1招解決1房變2房

文：裝修佬

綠置居2021攪珠結果公佈，即將會進入揀樓環節，一眾戶主需要開始籌備裝修設計自己新居了。而選擇了最受歡迎的鑽石山啟鑽苑戶主，想好如何設計了嗎？等裝修佬今日話你知居屋有甚麼設計及慳錢妙招。



啟鑽苑原裝圖則。（作者提供）

改裝設計後圖則。（作者提供）

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啟鑽苑一房單位「開門見廁」問題

近年落成的居屋則大同小異，本次重點會放於一房單位如何設計得更實用美觀。首先一房的ab型設計同樣380呎，同樣繼續「開門見廁」。這樣的設計大多數戶主也不喜歡，根據多個網上案例，不少過往單位會選擇用暗門去改善問題，但其實只要稍作隔間改動，不單可以改變「開門見廁」問題，更可以把一房變兩房。

一房變兩房法

上圖平面圖為原初格局，開門見廁，若不改動任何原有格局，一般也只能間一間房。不妨可以把廁所的木牆拆除，把原先打橫的廁所改成長形，廁所門向客廳內側。然後廁所的後面則間一間房。

如上圖般，廁所由打橫改成打直，上方房間則以45度作門，這樣做可以增加空間感，也再沒有開門見廁問題。以上設計因為改動了廁所，更可以於大門旁邊多間一間房，令單位一入進有玄關走廊效果的效果，是非常良好地運用空間的例子！

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啟鑽苑居屋裝修慳錢法

戶主於裝修時的慳錢法不改乎減低成本，選用較平但觀感不錯的建材等等，但其實可以從一些你意想不到的範疇下手慳錢，不妨把節省下來的錢投放在其他地方，提升裝修性價比，等裝修顧問Andy教你！

不打拆慳錢法

裝修顧問Andy表示，新居屋一般是清水樓，即廚廁已鋪磚，已做好應有防水，如想改動廚廁風格，不少人會打拆並重新再做防水舖磚。其實可以考慮不打拆，直接於磚面上鋪SPC石塑牆板或地板，就能節省打拆及重新鋪設的費用。

以一個36平方呎的廚房為例，打拆費用約$4,000，如打拆重新做泥水及鋪磚大約需要$20,000，減去SPC的物料錢，其實差不多節省了$10,000。

其實廚房真正能被見到的牆身位置之有上下廚櫃中間，若不拆磚的話不妨考慮在上間加不鏽鋼板或玻璃，便可以一整塊遮掉原裝的磁磚，便可節省金錢。

另外，可以考慮打拆原有磁磚後，廚櫃後就選擇不鋪磚，因為一般也不會隨意大改動廚櫃，不太需要考慮改動後沒有磚的問題，此舉也是可以節省到$5,000至6,000。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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