醉漢墮井情緒高漲　消防員拯救遭強吻當場嚇親：冷靜一點，兄弟！

酒後亂性，容易做出失常行為，令旁人大嚇一驚。內地浙江省1名男子日前在喝醉後找廁所，其間不小心跌入3米深的井。消防員接報到場營救，惟醉漢情緒高漲，消防員為他固定救援繩時突然被強吻，消防員嚇得即場大叫：「冷靜一點，兄弟！」場面爆笑。



男子喝醉後不小心跌入井中，消防員到場營救時，男子竟突然失控獻吻。（微博影片截圖）

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事發於浙江省義烏市，1名醉酒男子日前在找廁所時不慎跌入井中，消防接報到場，派出1名消防員下井拯救，期間男子因有醉意而情緒高漲，非常不配合，好不容易為他綁上救援繩，男子竟突然向強吻消防員，被吻者當然很尷尬，但在場其他人員卻感爆笑。

消防員雖見慣各種危急場面，但被救援對象「突襲」親吻的情況肯定聞所未聞，片中可見井中的消防員被強吻後急得大叫：「冷靜一點，冷靜一點，兄弟！」最後醉漢在一眾消防隊員協助下成功獲救，臥床被送上救護車，途中在井中被強吻的消防員，邊行邊擦嘴的一幕被鏡頭捕捉了。

事發影片被分享至微博，許多網民看後紛紛爆笑，指該消防員太過可憐，當下2個男人在井中，他根本無處可逃，「心疼小哥哥一萬秒」、「救人還要被侵犯，這份工作太辛苦了」；另有網民笑言，「大慨是喝醉夢見了哪個姑娘吧？」、「消防員：當時我害怕極了」

（綜合）

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媽媽頸上扣着單密碼鎖去消防站求救。（微博影片截圖）

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