內地男稱門鎖壞召消防　態度極差命令拆門　1個舉動尷尬大了！

全世界都安靜了，睇見都尷尬！內地消防日前在微博分享趣聞，指江蘇有男子報稱大門鎖壞了打不開，向消防求助，當時他極度着急，態度欠佳，竟命令消防員什麼都別問，直接給他破門。消防員想先檢查大門時，男子馬上掏出鎖匙證明以真的打不開，未料一插、一扭，大門即時打開，令場面非常尷尬。事件雖令網民笑翻，但不少人質疑男子在浪費消防力量，明顯是想節省聘請鎖匠開鎖費用。



內地男報稱壞門鎖向消防求助，但態度極差，叫消防什麼都別問馬上破門。（微博影片截圖）

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中國消防日前在微博分享「鳥龍事件」，江蘇徐州有男子報稱屋企大門門鎖壞了，向當地消防求助。當局派出數名消防員到場，先向男子確定是否要破門。詎料男子語氣非常趕急，拿住個疑似是蘋果的水果來吃，語氣似在下命令地說：「你直接破，什麼都不要管，直接破！」態度非常差，叫消防員不要再問，「該怎麼破就怎麼破」。

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消防員未有即時「聽令」，反而冷靜地上前查看大門，這時男子認為消防員不相信他，拿出鎖匙去試門鎖，以證明真的壞了。正當男子是要示範門鎖打不開時，在數名消防員見證下，男子把鎖匙一插、一扭，大門應聲而開。消防員看得傻眼，問他「這不是打開了嗎？」男子無言以對。

網民笑言這是「大型社死」（即讓人尷尬、出醜的瞬間），又分享自己「手臭」經歷，「我家電磁爐也是，之前咋用咋不對，拿去修的時候就沒問題了」、「門：『聽說有人要破拆我，我想開了』」。不過，有人批評男子找消防求助，但態度卻如此暴躁，「門鎖壞了直接找開鎖師傅啊，沒有特別緊急的事情不要輕易找消防員」，甚至質疑他是想省下找鎖匠的費用才叫消防。

（綜合）

媽媽頸上扣着單密碼鎖去消防站求救。（微博影片截圖）

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男司機在接車後下半身被困，但一聽到懷孕的妻子來電，馬上叫消防員別出聲。（微博影片截圖）

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