新冠肺炎．復必泰｜台主播分享打疫苗多做這步驟　神奇消除副作用

BNT疫苗一批批順利到台灣，當地民眾也陸續預約施打，前主播谷懷萱近日則在社群網站完成接種第一劑BNT疫苗的近況照，身體並沒有出現嚴重的副作用，打針處有明顯疼痛，但做了朋友建議的事情後，意外緩解了不適感。



谷懷萱最近在臉書透露打完BNT的第一個晚上，沒有發燒也不會頭痛，「感覺最明顯的就是打針地方開始痛痛」，聽到朋友建議濕敷可以緩解疼痛時，她便乖乖照做，起床後再繼續濕敷，「我沒有直接敷在針孔上，有隔開唷！」……

稱親測這樣做可消除副作用 點圖放大閱讀原文▼▼▼

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此外，聽說打針後食慾會變好，對比自己的身體狀況，谷懷萱透露發文當下她剛起床，可能還沒發作，但她比較擔心的是有人說會心臟刺痛、暈眩，「希望不會，把我的手臂獻給了瘟疫時代，希望平安度過。」

到了隔天早上，谷懷萱表示打針處已經沒那麼痛了，「也許是濕敷真的奏效」，至於有人說會容易肚子餓的副作用，她則笑說沒有特別感覺，「希望就這樣平平安安度過。」

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